Le foto dal set di Harry Potter rivelano un importante cambiamento di Voldemort rispetto ai libri

Nuove foto dal set della serie HBO Harry Potter anticipano un cambiamento fondamentale di Voldemort rispetto al primo libro. Le riprese della serie sono in pieno svolgimento e sono trapelate alcune foto dal set che rivelano scene e personaggi chiave ricreati per il grande schermo. Recentemente è stato svelato il Silente di John Lithgow, così come l’uso di King’s Crossing per il binario nove e tre quarti.

Ora, nuove immagini sembrano mostrare Godric’s Hollow, il luogo dove il giovane Harry viveva con i suoi genitori quando era bambino. Le immagini indicano che il villaggio sta festeggiando Halloween, grazie alla moltitudine di bambini che camminano per le strade in costume. Anche le auto d’epoca sono allineate lungo le strade, indicando che questa scena si svolge nel passato.

Guarda qui le foto dal set della serie Harry Potter.

Sebbene questa scena sia un elemento chiave della saga di Harry Potter, viene menzionata solo nel primo libro, La pietra filosofale, mentre il settimo e ultimo libro, I doni della morte, torna indietro nel tempo per mostrare gli eventi di quella fatidica notte in cui Voldemort tentò di uccidere Harry e riuscì a uccidere i suoi genitori, Lily e James.

Altre foto dal set hanno anche indicato dei cambiamenti rispetto al materiale originale. Lithgow nei panni di Silente è stato visto girare su una spiaggia, una scena che non è inclusa nel primo libro, ma che suggerisce il potenziale coinvolgimento degli Horcrux nelle prime fasi della serie live-action.

Questi cambiamenti impliciti suggeriscono che la serie Harry Potter avrà una portata più ampia quando uscirà nel 2026. Con ogni stagione composta da più episodi, la serie ha l’opportunità di gettare le basi per i punti salienti della trama in un modo che i film non hanno potuto fare con la loro durata ridotta.

Tuttavia, anche il primo film includeva un flashback di quella fatidica notte a Godric’s Hollow, anche se era limitato principalmente alla casa dei Potter piuttosto che a Godric’s Hollow nel suo complesso. Se queste foto indicano davvero che la prima stagione di Harry Potter della HBO amplierà ciò che sappiamo di quella notte, allora ciò confermerebbe altre prove che la serie si sta espandendo oltre le pagine dei romanzi.

Questo sicuramente attenuerebbe le critiche alla serie. Molti hanno messo in discussione il senso della costosa impresa della HBO, dato che le prime immagini della serie indicano una sorprendente somiglianza con i film. Se la serie ampliasse la storia in modi non ancora visti sullo schermo, allevierebbe le preoccupazioni che la serie possa essere solo un rifacimento di ciò che il pubblico già conosce.