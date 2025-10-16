Diplomat: la sconvolgente decisione di Kate sul finale della terza stagione e cosa significa per la quarta stagione

La decisione scioccante di Kate alla fine dell’ultima stagione di The Diplomat avrà importanti ripercussioni sulla quarta stagione, secondo quanto dichiarato dalla star e showrunner della serie. La terza stagione di The Diplomat è stata pubblicata oggi su Netflix ed è stata, come al solito, drammatica, ricca di colpi di scena e intrigante. La stagione riprende dopo la morte del presidente, con il vice Grace Penn che presta giuramento e sceglie Hal, il marito di Kate, come vice.

Il colpo basso è quello a cui Kate reagisce scegliendo di rimanere ambasciatrice nel Regno Unito, vivendo separata dal marito, ma mantenendo le apparenze in pubblico. Con il loro matrimonio già abbastanza complicato, le cose sono destinate a diventare ancora più difficili per la coppia nella quarta stagione di The Diplomat.

In un’intervista con Collider, la showrunner Debora Cahn e la star Kerri Russell hanno discusso della decisione di Kate e di come questa influenzerà la trama della quarta stagione. Ecco i loro commenti:

RUSSELL: È questo il bello di loro. Debora lo chiama sempre “la droga”. Credo che sia questa la loro particolarità. Per queste persone, il lavoro è la loro vita. Non hanno figli. Il Paese, il loro lavoro e aiutare le persone sono la loro vita. È questo che dà loro un senso. Essere in grado di farlo a questo livello, influenzare la politica e avere un impatto sui Paesi e sulle persone è inebriante, ed entrambi sono davvero bravi in questo. Indipendentemente da quanto possano comportarsi male a volte, quando lavorano, lavorano davvero bene insieme, ed è incredibile. Penso che lei ci abbia provato, ed era necessario, ed è difficile da battere.

Russell ha discusso di come il lavoro sia come una droga per i personaggi. Non hanno figli e vivono la difficile dicotomia di essere sposati con il loro lavoro, oltre che l’uno con l’altro.

CAHN: È bello sentire che vuoi che la storia continui. È la conclusione naturale di un’ondata di sentimenti che ti porta a pensare: “Siamo così bene insieme che devo riconoscere e accettare il bene”. L’idea che questo non comporti anche il suo opposto è un pensiero magico, ed è il tipo di pensiero magico a cui tutti ci abbandoniamo, sempre, che è bello a modo suo. Crea una certa dose di ottimismo. Hal ha una relazione diversa in questo momento. Ha una relazione molto, molto forte e importante che si sta sviluppando e avendo successo con un’altra donna che è il Presidente degli Stati Uniti. Anche l’idea che questo non avrebbe cambiato l’alchimia del matrimonio era un pensiero magico.

Cahn ha anche parlato di come sia cambiata la dinamica tra Hal e Kate, dato il ruolo di Hal che lavora a stretto contatto con un’altra donna molto potente.

CAHN: Si ha una certa percezione di questo. Ma poi, quando lo si vede svolgersi, tutto cambia immediatamente. Ogni stagione, nella scrittura di questa serie, abbiamo iniziato con un piano, ma poi, una volta che la narrazione si è sviluppata, ha completamente stravolto ciò che pensavamo sarebbe successo. Siamo certamente interessati, andando avanti, alla dinamica di cosa significhi avere due donne potenti con un uomo potente bloccato in mezzo a loro. In che modo queste relazioni si influenzano e si modificano a vicenda?

Ha concluso affermando che la dinamica della serie, con un uomo potente bloccato in mezzo a due donne potenti, è molto interessante da studiare.

The Diplomat è una serie che ha riscosso successo grazie alle sue sceneggiature serrate e intelligenti e alle storie incentrate sui personaggi. Sì, la serie è un thriller politico intelligente, con un tocco drammatico, ma è anche una serie su persone imperfette che cercano di tenere a bada i conflitti nel mondo, mentre cercano di destreggiarsi tra i propri matrimoni e la propria felicità.

Ciò che probabilmente risuonerà negli spettatori sono i personaggi di The Diplomat e le loro interazioni, e come queste possano influenzare le loro decisioni professionali. La quarta stagione sembra destinata ad andare ancora oltre, e sarà interessante vedere fino a che punto Hal e Kate imploderanno, se riusciranno a riprendersi da questo, e cosa questo significherà per entrambi i personaggi.

Il fatto che la quarta stagione di The Diplomat sia già stata rinnovata significa che ci sarà almeno un’altra opportunità per raccontare la storia e dare a tutti i personaggi il finale che meritano. Ciò che rende Hal e Kate una coppia così interessante è che si amano sinceramente, ma sono anche entrambi molto egocentrici.

Nelle prime due stagioni, Kate era in una posizione di potere e di anzianità rispetto a Hal, ma The Diplomat – stagione 3 ribalta la situazione, con suo marito che ora è la seconda persona più potente al mondo. Resta da vedere se ci sarà un ritorno di fiamma per la coppia, ma la loro relazione rimarrà centrale per il futuro di The Diplomat.