La nuova serie dell’universo di Star Wars, The Acolyte, sarà la prima serie in live action del franchise a raccontare l’era dell’Alta Repubblica. Si prevede che gli eventi di questo show si svolgeranno in modo tale che La Minaccia Fantasma sarà una sorta di prequel e un progetto che probabilmente getta nuova luce su come i Sith sono tornati al potere. Continuano a circolare anche delle voci secondo cui uno dei protagonisti di The Acolyte sarà destinato a diventare nientemeno che Darth Plagueis, maestro di Palpatine.

C Magazine (tramite SFFGazette.com) ha recentemente parlato con Amandla Stenberg e l’attrice ha ammesso di “provare un po’ più trepidazione di quanto pensassi” all’idea di unirsi all’universo di Star Wars, e sembra che la showrunner di The Acolyte, Leslye Headland (Russian Doll), le abbia presentato la serie in un modo che ha reso difficile rifiutarla.

“Tutti i concept della serie sono stati realizzati con le mie fattezze e Leslye diceva: ‘Ci sto lavorando da circa tre o quattro anni per te. Non so cosa farò se non lo fai”. Fallo. Nessuna pressione.” Sarà Stenberg la Jedi Padawan da cui prende il nome The Acolyte e l’attrice e musicista ha continuato ad anticipare la portata della storia che la serie racconterà, suggerendo che ci vuole un tuffo profondo nei meccanismi interni della Forza e di coloro che la usano.

“Nel contesto dell’universo di Star Wars, in teoria è un momento di grande pace”, dice dell’era dell’Alta Repubblica. “È anche il momento di un’istituzione, ed è un momento in cui le concezioni intorno alla Forza sono molto rigide. E penso che ciò che stiamo cercando di esplorare all’interno del nostro spettacolo è quando un’istituzione ha una concezione singolare di come il potere può essere utilizzato. Cerchiamo di fornire molte prospettive e risposte diverse a questa domanda. L’idea è quella di onorare l’etica di Star Wars e le idee sulla Forza e anche sfidarle, si spera in modo armonioso.”

Star Wars: The Acolyte è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

