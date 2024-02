Tartarughe Ninja: Caos mutante 2 ha ora ufficialmente una data di uscita. Basato sui personaggi creati da Peter Laird e Kevin Eastman, Tartarughe Ninja: Caos mutante è diretto da Jeff Rowe ed è uscito nei cinema lo scorso anno. Il film è stato un successo di critica e commerciale, soprattutto negli USA, ed è stato confermato che Michelangelo, Donatello, Leonardo e Raffaello sarebbero tornati tutti in un sequel.

Ora, Variety riporta che la data di uscita di Tartarughe Ninja: Caos mutante 2 è stata fissata per il 9 ottobre 2026. Il report conferma anche che Rowe tornerà alla guida del sequel, prodotto da Point Gray Pictures. Oltre a questo, non ci sono altri dettagli su quello che racconterà il film o sul un eventuale cast arricchito.

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, il 30 agosto è arrivato al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà il 30 agosto solo al cinema.

Il film è diretto da Jeff Rowe e Kyle Spears da una sceneggiatura scritta da Rowe, Seth Rogen , Evan Goldberg, Dan Hernandez e Benji Samit. È prodotto da Rogen, Goldberg e James Weaver. I produttori esecutivi sono Ramsay McBean e Josh Fagen.