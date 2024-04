The Acolyte, la showrunner ammette che per Indara si è “Molto ispirato a Trinità di THE MATRIX”.

I nuovi commenti della showrunner di The Acolyte Leslye Headland e della star Carrie-Anne Moss rivelano quanto Matrix abbia ispirato la Maestra Jedi Indara, mentre una nuova foto offre uno sguardo ravvicinato a lei in azione.

Molti di voi conosceranno la star di Jessica Jones Carrie-Anne Moss soprattutto per il suo ruolo di Trinity nei film di Matrix. Proprio grazie a quel personaggio iconico, molti fan di Star Wars sono entusiasti di vedere l’attrice approdare in una Galassia molto, molto lontana per la prossima serie Disney+, The Acolyte: La Seguace.

La Moss ha già combattuto come una Jedi sullo schermo e, con una spada laser in mano, sarà sicuramente ancora più tosta. Grazie a Empire Online, abbiamo un nuovo sguardo alla Maestra Jedi Indara, un personaggio che sembra destinato a portare la sua miscela unica di eccellenza nelle arti marziali nell’era dell’Alta Repubblica.

“È molto ispirata a Trinity“, ha dichiarato la showrunner Leslye Headland, aggiungendo che il casting di Moss è stato un “gioco da ragazzi“. Personalmente volevo vedere qualcuno che avesse lo status più alto che si possa immaginare in un combattimento di Force-fu, qualcuno che entrasse in scena e che facesse subito pensare: “Oh, è il Jedi più potente nella stanza“. E questo è Trinity”, ha stuzzica Headland.

Per Carrie-Anne Moss, la visione di Headland per The Acolyte: La Seguace è in definitiva ciò che l’ha convinta a interpretare un Maestro Jedi in una serie che vedrà il suo personaggio, e altri, indagare su quella che molti fan si aspettano essere la rinascita dei Sith.

“Mi è capitato alcune volte nella mia carriera con alcune delle grandi cose che ho fatto – Memento, Matrix – di parlare con il regista e di dire: ‘Oh, hanno capito tutto‘”, dice l’attrice. “All’interno della mia anima e del mio spirito, interpretare questo Maestro Jedi e allenarmi per il combattimento è stata un’esperienza straordinaria”.

“Una parte di me ha dimenticato quanto amo l’azione. La adoro. È difficile. Ma ero davvero entusiasta di poterlo fare e volevo farlo bene. ‘Datemi un’altra ripresa! Datemi un’altra ripresa!“”.

The Acolyte: La Seguace: la trama e il cast della serie

The Acolyte: La Seguace è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

La sinossi ufficiale recita: “Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Stenberg). Mentre emergono altri indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è ciò che sembra“. La serie è ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica della linea temporale di Star Wars, ovvero prima degli eventi dei film di Star Wars.