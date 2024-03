La serie di Star Wars, The Acolyte, ha finalmente una data di debutto su Disney+. La serie sarà infatti disponibile sul servizio di streaming a partire dal 4 giugno. Leslye Headland ha creato la serie e ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef sono anche produttori esecutivi, mentre Charmaine DeGraté e Kor Adana sono produttori co-esecutivi. Rayne Roberts e Damian Anderson sono i produttori della serie.

The Acolyte è il nuovo show di Disney+ dedicato aStar Wars, mentre la nuova serie “Skeleton Crew“ è ancora in attesa di una data di debutto. Lo streamer ha già distribuito in precedenza le serie come “Obi-Wan Kenobi“, “Andor“, “Ahsoka” e “The Book of Boba Fett“, oltre alla celebre “The Mandalorian“. La seconda stagione di “Andor” ha recentemente terminato le riprese e si prevede dunque un suo prossimo arrivo, sempre su Disney+. Di The Acolyte è stato anche rivelato un poster della serie, visibile qui sotto.

The Acolyte: la trama e il cast della serie

The Acolyte è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss. La sinossi ufficiale recita: “Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Stenberg). Mentre emergono altri indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è ciò che sembra“. La serie è ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica della linea temporale di Star Wars, ovvero prima degli eventi dei film di Star Wars.