Fallout – Stagione 2: svelati poster e periodo di uscita dei nuovi episodi

Di Gianmaria Cataldo

-

Fallout easter eggs
Ella Purnell in Fallout. Foto: JoJo Whilden/Prime Video.

Dopo aver anticipato l’iconica location nel finale della prima stagione, la prima immagine della seconda stagione di Fallout ha confermato il viaggio dei protagonisti verso New Vegas. Ideata da Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, la serie Prime Video è come noto un adattamento della serie di videogiochi Bethesda, che mette i giocatori nei panni di diversi personaggi che esplorano un’America post-apocalittica ora conosciuta come The Wasteland.

La prima stagione della serie era incentrata sulla vivace Lucy, abitante del Vault, alla ricerca del padre rapito nella zona di Los Angeles, che la metteva in conflitto con un leggendario cacciatore di taglie Ghoul e un aspirante scudiero della Confraternita d’Acciaio. Anche se alla fine trova suo padre, Lucy scopre che lui e Vault-Tec sono responsabili della Grande Guerra che ha distrutto il mondo.

Con Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten nei ruoli principali, la prima stagione è diventata subito un successo per Prime Video, ottenendo grandi consensi dalla critica e diventando il secondo titolo più visto nella storia della piattaforma. Oltre ad essere stata rinnovata per la seconda stagione nello stesso mese della sua uscita, Fallout è già stata rinnovata anche per la terza stagione.

A pochi mesi dalla fine delle riprese del prossimo capitolo della serie, IGN ha ora pubblicato il primo poster della seconda stagione di Fallout. L’immagine chiave offre un assaggio del ritorno di Lucy, Maximus e del Ghoul mentre attraversano la Zona Contaminata alla ricerca del padre di lei a New Vegas, con il cartello della città e la città stessa visibili sullo sfondo. L’annuncio è stato accompagnato dalla notizia che la seconda stagione uscirà a dicembre. Di seguito, ecco il poster:

Fallout Stagione 2

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

