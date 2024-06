The Acolyte: l’ultimo episodio collega il Maestro a un villain della trilogia sequel

Nell’ultimo episodio rilasciato su Disney+ di The Acolyte, il Maestro è stato smascherato e ha rivelato di essere il mite Qimir. Naturalmente si trattava solo di una recita, ed è apparso subito evidente che i Jedi riuniti su Khofar non erano alla sua altezza. Affermando di non avere un nome, il cattivo ha detto al Maestro Sol di essere quello che i Jedi “potrebbero” chiamare un Sith. Il fatto che stia cercando un seguace piuttosto che un apprendista potrebbe essere indicativo ed è del tutto possibile che Qimir non abbia legami con la stirpe Sith che alla fine conduce all’Imperatore Palpatine.

Dopo tutto, The Acolyte ha già chiarito che non sono solo i Jedi a usare la Forza, quindi potrebbe essere solo un potente utilizzatore della Forza del Lato Oscuro. Ora, però, è emersa una teoria che potrebbe collegare il Maestro alla trilogia sequel di Star Wars. I fan hanno infatti notato che il tema di Kylo Ren viene proposto durante la scena finale del Maestro in “Night“, e l’opinione prevalente è che potrebbe essere lui a formare il ramo dei Sith noto come Cavalieri di Ren. “Ren” era solo un titolo assunto da chi guidava il gruppo, quindi The Acolyte potrebbe concludersi con Qimir che assume questo soprannome.

Anche se questa rivelazione non sarebbe così sismica come l’introduzione di Darth Plagueis, ad esempio, riempirebbe comunque una grande lacuna nella nostra conoscenza del franchise di Star Wars e mostrerebbe quanto sia esteso l’uso della Forza nella Galassia al di là dei soli Jedi e Sith. La showrunner di The Acolyte, Leslye Headland, ha dichiarato che la serie potrebbe essere trattata come una storia a sé stante, ma ha lasciato la porta aperta a una seconda stagione, che presumibilmente potrebbe essere incentrata sui Cavalieri di Ren. Di certo, la presenza del tema di Kylo non può essere casuale.

Kylo Ren’s theme…are they setting up Qimir to be the first Knight of Ren?? pic.twitter.com/gTwhHMSNIK — Palpamemes (@PalpamemesYT) June 26, 2024

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.