Il Cavaliere Oscuro: Joseph Gordon-Levitt rivela se c’è mai stato un piano per uno spin-off su Robin

Il cavaliere oscuro – Il ritorno ha introdotto un poliziotto eroico, John Blake (interpretato da Joseph Gordon-Levitt), che è diventato un alleato sia di Batman che di Jim Gordon. Dopo essere stato nominato detective, il nome completo di John fu rivelato come “Robin John Blake”, un cenno alla spalla di Batman nei fumetti. A rendere il tutto ancora più degno di nota fu il fatto che Bruce Wayne lasciò a Robin le indicazioni che lo avrebbero condotto alla Batcaverna.

L’implicazione era che sarebbe diventato il nuovo vigilante di Gotham City, riprendendo da dove si era interrotto il Crociato incappucciato, che si credeva morto. Nel corso degli anni si è parlato molto di un possibile Batman 4 che avrebbe dunque continuato la storia di Robin e anche lo sceneggiatore Jonathan Nolan si è recentemente espresso a riguardo. Naturalmente non se ne fece nulla e Bruce fu reintrodotto quattro anni dopo – con Ben Affleck che interpretava una nuova versione del personaggio in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016.

Parlando con Inverse, è stato chiesto a Joseph Gordon-Levitt se fosse mai stato messo al corrente di eventuali progetti di spin-off o sequel. “Nolan stava facendo una trilogia“, ha spiegato. “Non ha mai voluto fare altri film. Questa era la fine della sua trilogia. È buffo, ci ripensiamo adesso con il contesto del Marvel Cinematic Universe: tutto è un sequel di un sequel di un sequel“. “Ma ai tempi, fare una trilogia era molto, e questo era il modo in cui si pensava“. A quanto pare, dunque, non ci sono mai stati piani ulteriori e quell’accenno nel finale era previsto rimanesse tale.

La trama e il cast di Il cavaliere oscuro – Il ritorno

Il cavaliere oscuro – Il ritorno, diretto da Christopher Nolan, è il capitolo finale della sua trilogia di Batman, uscito nel 2012. Il film ha come protagonista Christian Bale nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, affiancato da un cast stellare che comprende Tom Hardy (Bane), Anne Hathaway (Selina Kyle/Donna gatto), Michael Caine (Alfred Pennyworth) e Gary Oldman (Commissario Gordon).

Ambientato otto anni dopo gli eventi de Il cavaliere oscuro, Bruce Wayne si è ritirato dal suo ruolo di vigilante e vive in isolamento. Gotham City gode di un periodo di relativa pace fino all’arrivo di Bane, un formidabile e spietato mercenario. Il piano di Bane di distruggere Gotham costringe Bruce a indossare nuovamente il mantello di Batman. Per salvare la città si allea con Selina Kyle, un’abile scassinatrice dalle motivazioni ambigue.