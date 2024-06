Trigger Warning: 7 cose da sapere prima di guardare il film con Jessica Alba

Jessica Alba torna al cinema dopo cinque anni con Trigger Warning di Netflix. Il nuovissimo thriller d’azione vede la star di Sin City interpretare un personaggio femminile e fatale. Diretto dalla regista indonesiana Mouly Surya al suo debutto in lingua inglese, Trigger Warning segue Parker (Alba), un’esperta agente delle Forze Speciali che torna nella sua città natale dopo la morte del padre e prende possesso del bar di famiglia. Ben presto, però, si ritrova nel mirino di una violenta banda locale che terrorizza la città e si mette alla ricerca di una pericolosa cospirazione politica legata alla morte del padre.

Trigger Warning segna il ritorno al cinema di Jessica Alba dopo Killers Anonymous del 2019, e sarà un thriller grintoso e ricco di azione con la violenza delle gang e la corruzione politica come premessa. Ma la storia e la sua narrazione esplorano anche temi delicati e critici come la perdita, il lutto e il trauma.

Il film è in fase di sviluppo dal 2016 ed è descritto come un incrocio tra Rambo: First Blood e John Wick, che può essere attribuito alla caratterizzazione di Parker di una donna in missione, nonostante tutte le probabilità. L’analogia è anche logica se si considera che anche il produttore di John Wick, Basil Iwanyk, è legato al progetto, che offre un’esperienza action-thriller simile a quella di John Wick o First Blood. Prima di vedere il nuovo film d’azione, date un’occhiata alla nostra guida rapida per il trailer, la data di uscita, la trama, il cast e tutto ciò che sappiamo su Trigger Warning.

Trigger Warning” ha una data di uscita?

In sviluppo dal 2020, Trigger Warning debutterà finalmente venerdì 21 giugno 2024.

Trigger Warning” sarà nelle sale o in streaming?

L’action-thriller è una produzione originale del network e sarà disponibile in esclusiva su Netflix. Nell’attesa dell’arrivo di Trigger Warning, si può anche dare un’occhiata a Extraction, il cui successo ha spianato la strada allo streamer per la produzione di numerosi thriller d’azione originali, come The Mother, The Old Guard e Sweet Girl.

C’è un trailer per “Trigger Warning”?

In vista della prima del film, prevista per giugno, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Trigger Warning, che mostra il personaggio di Alba, Parker, alle prese con pericolose bande e politici poco raccomandabili in una polverosa cittadina. Il trailer, ricco di azione, si apre con Parker in lutto per l’improvvisa morte del padre. Riallaccia anche i contatti con le sue vecchie conoscenze, tra cui il discutibile senatore Swann, che le ricorda gentilmente che in città è sempre piaciuta a tutti e che dovrebbe continuare così.

Ben presto la donna si rende conto che l’incidente è più grave di quanto avesse immaginato e inizia a indagare su Swann e sulle sue conoscenze. Ma quando viene messa in guardia sulle sue indagini dallo sceriffo locale, che è anche il figlio del senatore, e dal suo ex, i dubbi di Parker diventano convinzioni e comincia a chiedersi chi sia davvero dalla sua parte. Con l’aiuto di alcune persone di cui si può fidare e con il suo addestramento nelle Forze Speciali, Parker si propone di andare a fondo della verità, costi quel che costi. Vale la pena ricordare che le scene di combattimento con i coltelli del film, alcune delle quali si vedono nel trailer, sono tecniche di combattimento con i coltelli indonesiane incorporate nella coreografia d’azione del film.

Che cos’è il Trigger Warning?

La sinossi ufficiale di Trigger Warning, diffusa da Netflix, recita: Il commando delle forze speciali Parker (Jessica Alba) è in servizio attivo oltreoceano quando viene richiamata nella sua città natale con la tragica notizia della morte improvvisa del padre. Ora proprietaria del bar di famiglia, Parker riallaccia i rapporti con il suo ex fidanzato diventato sceriffo Jesse (Mark Webber), con il suo irascibile fratello Elvis (Jake Weary) e con il potente senatore Swann (Anthony Michael Hall), cercando di capire cosa sia realmente accaduto a suo padre.

La ricerca di risposte da parte di Parker va rapidamente a rotoli, e presto si ritrova in contrasto con una banda violenta che dilaga nella sua città natale. Incerta su chi possa veramente fidarsi, Parker attinge al suo addestramento da commando e dimostra di essere una forza da non sottovalutare, mentre dà la caccia alla verità e cerca di rimediare a ciò che è andato storto nella Contea di Swann, con l’aiuto del suo compagno di operazioni segrete e hacker Spider (Tone Bell) e dello spacciatore locale Mike (Gabriel Basso).

Chi c’è nel cast di Trigger Warning?

Jessica Alba guida il cast dell’action-thriller nel ruolo di Parker, un’agente delle forze speciali in servizio attivo che arriva nella sua città natale dopo la morte improvvisa del padre. Trigger Warning segna il ritorno al cinema della Alba dopo Killers Anonymous del 2019, ma non è nuova al genere. L’attrice ha un lungo curriculum di personaggi grintosi e d’azione, a partire dalla serie d’azione fantascientifica della Fox, Dark Angel, che è diventata il suo ruolo di punta. Ha continuato a interpretare protagonisti simili in Sin City, Machete e nei Fantastici Quattro diretti da Tim Story, tutti film che la vedevano impegnata a sconfiggere i cattivi. Alba ha anche recitato nella serie spin-off di Bad Boys, LA’s Finest, accanto a Gabrielle Union.

Alba è affiancata da Mark Webber nel ruolo dello sceriffo Jesse Swann, sceriffo della città ed ex fidanzato di Parker, che è anche il figlio del senatore. Parker riallaccia i rapporti con lui per indagare sulla morte del padre, ma inizia a dubitare che Jesse sia dalla sua parte. L’attore e regista Webber è noto soprattutto per il ruolo di Stephen Stills in Scott Pilgrim vs. the World, che ha ripreso nell’adattamento della serie animata Scott Pilgrim Takes Off.

Anthony Michael Hall interpreta l’antagonista della storia, il senatore Ezekiel Swann, un potente politico con legami criminali che considera Parker una minaccia per la sua posizione. Hall è noto soprattutto per aver interpretato ruoli da secchione nei film adolescenziali di successo di John Hughes, Sedici candele, The Breakfast Club e Weird Science, e per il ruolo principale in The Dead Zone di USA Network. È apparso anche in Il cavaliere oscuro e Halloween Kills e in serie come Community e The Goldbergs.

A questo cast si aggiunge Tone Bell, che interpreta Spider, un hacker e partner di Parker nelle operazioni di copertura. Bell è apparso in ruoli principali in show come Bad Judge, Truth Be Told e Disjointed e in film come The United States vs. Billie Holiday. Dal 2023, Bell interpreta il ruolo di Khalil in Survival of the Thickest di Netflix.

Jake Weary, ex allievo di Pretty Little Liars e Animal Kingdom, interpreta Elvis, la testa calda del fratello di Parker che non sembra essere molto simpatico in città. Weary è apparso anche in It Follows e It Chapter Two e in Finding Steve McQueen.

Gabriel Basso, ex allievo di The Big C, interpreta Mike, uno spacciatore locale che aiuta Parker a scoprire la verità. Basso è già apparso in film come Super 8, Ithaca e il più recente The Strangers: Chapter 1, e apparirà prossimamente in Juror No. 2 di Clint Eastwood. Dal 2023, Basso è alla guida della serie Netflix The Night Agent. Kaiwi Lyman (Den of Thieves) e Hari Dhillon (Holby City) recitano in altri ruoli secondari.

Chi sta producendo Trigger Warning?

Il nuovo action-thriller è opera della regista indonesiana Mouly Surya e segna il suo debutto in lingua inglese. Sebbene questo sia il primo film in inglese della regista, Surya ha già diretto diversi film indonesiani, come il vincitore del Citra Award Fiksi e What They Don’t Talk About When They Talk About Love. Il suo terzo lungometraggio, Marlina the Murderer in Four Acts, che ha debuttato al Festival di Cannes 2017, ha ottenuto un’ottima accoglienza. Il dramma-thriller sulla vendetta è stato il quarto film indonesiano ad entrare nella selezione ufficiale del festival.

Il film originale Netflix è scritto da John Brancato, Josh Olson e Halley Gross, sulla base di un racconto di Otep Shamaya. Brancato è noto per aver già collaborato alla sceneggiatura (insieme a Michael Ferris) di film come The Game, Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator Salvation e Surrogates. Il duo ha anche creato la serie fantascientifica della NBC The Others. Olson ha già scritto il film di David Cronenberg, A History of Violence, mentre Gross è noto per aver scritto gli episodi di Westworld. Si unirà alla writers’ room per la seconda stagione di The Last of Us. Le musiche di Trigger Warning sono state composte da Enis Rotthoff, già autore di Guns Akimbo e Your Honor di Showtime.

Jessica Alba è anche produttrice esecutiva di Trigger Warning sotto la sua insegna, Lady Spitfire, insieme a Basil Iwanyk della Thunder Road Films, Erica Lee ed Esther Hornstein.

Quando e dove è stato girato Trigger Warning?

Dopo l’annuncio del cast, la produzione di Trigger Warning è iniziata nell’autunno del 2021 e le riprese si sono svolte in New Mexico.