The Boys 5: arrivano foto dal set che confermano dettagli sulla trama!

Nel finale della quarta stagione di The Boys, Homelander ha fatto un passo importante verso il pieno controllo degli Stati Uniti rimuovendo tutti gli ostacoli politici e facendo arrestare i suoi nemici, tra cui Mother’s Milk, Frenchie, Kimiko e Hughie (solo Starlight e Butcher sono rimasti in libertà).

È stato fortemente lasciato intendere che il piano di Homelander avrebbe comportato l’internamento di coloro che si opponevano a lui (e forse anche tutti gli umani, alla fine) in campi di prigionia, e ora abbiamo la conferma che i “Freedom Camps” saranno effettivamente impiegati a questo scopo.

Powered by

Le ultime foto dal set rivelano pubblicità per i campi sui lati di alcuni autobus, che forniscono anche un primo sguardo al nuovo team Supe, Teenage Kix. Questo gruppo è una parodia di personaggi come i Young Avengers e i Teen Titans, e annovera tra i suoi ex membri A-Train, Sister Sage e il defunto Popclaw. Nei fumetti, il roster include anche Big Game, Jetstreak, Hyperion, Shout Out e Mesme.

Guarda le foto al link qui sotto.

Cosa significano i “campi di libertà” della quinta stagione di The Boys per il cast dello show

Nella quarta stagione, Hughie (Jack Quaid), Kimiko (Karen Fukuhara) e Starlight (Erin Moriarty) hanno interrogato Tek Knight (Derek Wilson) e hanno appreso che quest’ultimo ha destinato una selezione delle sue prigioni a essere utilizzate da Patriota come potenziali campi di internamento per imprigionare i dissidenti in seguito al suo colpo di stato. Tuttavia, come si vede dalle foto del set, è chiaro che i piani di Patriota si stanno espandendo oltre il semplice riutilizzo della prigione del defunto Tek Knight. Questo potrebbe significare che gli arresti si sono estesi oltre la sua potenziale lista di obiettivi, o che sta incontrando più resistenza del previsto.

Inoltre, con il gruppo sotto la custodia di Vought, a parte il potente Billy Butcher (Karl Urban) e Starlight, è probabile che il pubblico vedrà le condizioni delle strutture in prima persona. Lo showrunner Eric Kripke ha già dichiarato che, con la quinta stagione che conclude la serie, nessun membro del cast di The Boys è al sicuro. Per questo motivo, la serie di Prime Video potrebbe aprire la sua ultima stagione con i personaggi in custodia che affrontano un’orribile prova.