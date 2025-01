The Mandalorian & Grogu: il villain principale potrebbe essere stato svelato

The Mandalorian & Grogu è uno dei progetti più intriganti ed emozionanti in arrivo dalla Lucasfilm. La storia alla base del film era nata come quarta stagione di The Mandalorian ma, come avvenuto per Oceania 2, l’amministratore delegato della Disney Bob Iger ha deciso di spostarlo dallo streaming alle sale cinematografiche (rendendo questa la prima storia di Star Wars su grande schermo dopo L’ascesa di Skywalker del 2019).

Nonostante alcune conferme nel cast, ad oggi non si sa ancora chi sarà il grande cattivo di The Mandalorian & Grogu, anche se non è escluso che Moff Gideon di Giancarlo Esposito ritorni, soprattutto se la versione morta nella terza stagione era davvero un clone. Anche il Consiglio Imperiale delle Ombre dovrebbe apparire, ma – secondo lo scooper Kristian Harloff – il nemico principale del mandaloriano Din Djarin sarebbe il cacciatore di taglie Embo.

Il cattivo visto in The Clone Wars sarebbe infatti una “parte piuttosto significativa della trama”, e il film sarà caratterizzato proprio dal tentativo di rintracciare e uccidere il rapito Rotta The Hutt (la cui voce sarà fornita da Jeremy Allen White). Din e Grogu, nel frattempo, sarebbero stati ingaggiati per salvarlo, risolvendo il conflitto principale del film. Harloff sembra dunque sicuro che Embo sia il cattivo principale in The Mandalorian & Grogu e conferma anche che Dave Filoni presterà ancora una volta la sua voce al cattivo.

Chi è Embo?

Per chi non lo sapesse, Embo è un cacciatore di taglie maschio Kyuzo che porta un bowcaster e indossava un cappello circolare a larghe tese, che usa come arma o come scudo. Pur essendo un abile cacciatore solitario, ha lavorato con diversi gruppi nel corso delle Guerre dei Cloni. Ha ad esempio lavorato per i clan Hutt, combattendo contro l’ex Signore dei Sith Darth Maul e il suo Collettivo Ombra. È stato anche un membro dell’Artiglio di Krayt di Boba Fett, lavorando al fianco di cacciatori come Bossk, C-21 Highsinger e Latts Razzi.

A un certo punto, il gruppo è stato ingaggiato da Asajj Ventress per aiutarla a far evadere il suo amante Quinlan Vos dal castello del Conte Dooku su Serenno. Ha anche combattuto contro Anakin Skywalker! Dopo la Battaglia di Jakku, Embo ha ricevuto dei finanziamenti dalla Nuova Repubblica, ma quando questi si sono esauriti, ha vissuto come contadino su Felucia. Sembra che la possibilità di uccidere Rotta lo abbia fatto uscire dalla pensione. Il suo coinvolgimento come villain nel film è però ancora da confermare.

Jon Favreau sta producendo e dirigendo il film insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy e Dave Filoni, CCO della Lucasfilm ed ex direttore supervisore dell’amata serie animata Star Wars: The Clone Wars. “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas”, ha detto in precedenza Favreau. “La prospettiva di portare il mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente emozionante”.

La serie di tre stagioni The Mandalorian è stata generalmente ben accolta da fan e critici. Una quarta stagione è già in fase di sviluppo presso Lucasfilm, con l’obiettivo di riallacciarsi agli eventi di Ahsoka e di altri show Disney+ di Star Wars.

Si sa molto poco del film, incluso il suo posizionamento nella cronologia di The Mandalorian e chi altro dovrebbe recitare oltre a Pascal. Sappiamo che star di Alien Sigourney Weaver sarà nel film, anche se i dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti, mentre Jeremy Allen White di The Bear è stato recentemente scritturato per interpretare il “buffo” Rotta the Hutt.

I dettagli sulla trama di The Mandalorian & Grogu sono stati difficili da ottenere, quindi il casting di Jeremy Allen White come figlio di Jabba fornisce il primo vero assaggio di ciò che potrebbe essere in serbo per il cacciatore di taglie titolare e il suo adorabile figlio adottivo.

La serie Disney+ The Mandalorian è ambientata negli anni successivi agli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi del 1983, in cui la Principessa Leia (Carrie Fisher) strangola a morte Jabba. La recente serie spin-off The Book of Boba Fett ha rivelato che l’assenza di Jabba ha lasciato un vuoto di potere tra i boss del crimine organizzato su Tatooine; due cugini di Jabba si giocano il suo territorio, ma vengono sconfitti da Boba Fett (Temuera Morrison), che prende il sopravvento. Sembra probabile che, con il figlio di Jabba in qualche modo coinvolto nel nuovo film, anche Boba Fett e il suo vice Fennec Shand (Ming-Na Wen) saranno coinvolti.

The Mandalorian & Grogu uscirà nelle sale il 22 maggio 2026.