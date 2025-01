I fratelli Russo sul loro ritorno nel MCU: “È una storia che dobbiamo raccontare”

La Saga del Multiverso non è stata un disastro totale come alcuni vorrebbero far credere, ma sembra che l’arruolamento dei fratelli Russo per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sia un tentativo dei Marvel Studios di correggere la rotta. Joe e Anthony sembravano aver chiuso con il MCU dopo Avengers: Endgame. Mentre il duo si sarebbe dovuto concentrare sulla loro etichetta di produzione AGBO, Cherry e The Gray Man hanno faticato a colpire i fan del cinema e ora si attende di vedere l’esito di The Electric State. Il loro ritorno ai Marvel Studios potrebbe quindi essere una buona occasione anche per loro.

Parlando con Empire Online, Anthony ha dichiarato: “Endgame era la fine, e ci è voluto un po’ di tempo per iniziare a pensare a qualcosa di diverso dalla fine. Siamo molto vicini a Kevin e Lou [D’Esposito, co-presidente dei Marvel Studios] e a tutto il team Marvel e abbiamo avuto delle conversazioni nel corso degli anni. Abbiamo parlato di molte idee. È stato allora che è arrivata l’ispirazione per Secret Wars. È successo che ci siamo imbattuti in un’idea che ha attivato tutti noi”, ha detto. “Non potevi vederla arrivare finché non è arrivata, e una volta arrivata è stato come dire: ‘Beh, questa è una storia che dobbiamo raccontare’”.

Powered by

Joe ha invece ricordato: “Ci sono state idee che abbiamo cercato di mettere in pratica prima di questa, ma non abbiamo mai trovato la storia. Ricordo di aver chiamato Steve e di avergli detto: ‘Ehi, idea folle. Che ne pensi se torniamo tutti indietro e facciamo Secret Wars?”. E tu mi hai risposto: “Assolutamente no”. Poi hai riattaccato. E la mattina dopo, alle 7.30, mi hai chiamato e mi hai detto: ‘Va bene, ho un’idea‘”, ha concluso il regista, rivelando la storia di come è nato il ritorno del trio nel MCU. Non resta a questo punto che attendere di scoprire quale storia effettivamente i fratelli Russo vorranno raccontare con i prossimi due Avengers.

I fratelli Russo alla regia di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.

Le voci sulla trama continuano a circolare e si parla di una nuova squadra di eroi più potenti della Terra che si riunisce per combattere contro le varianti malvagie dei sei Vendicatori originali. Probabilmente si tratta più di una speculazione che altro, anche se Chris Evans tornerà (nei panni di Steve Rogers, non di Johnny Storm) e di recente abbiamo sentito che anche Scarlett Johansson tornerà nei panni di Vedova Nera, nonostante Natasha Romanoff sia stata uccisa in Avengers: Endgame.

CORRELATE: