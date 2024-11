The Boys: l’inizio delle riprese della quinta stagione si avvicina: Antony Starr ha già i capelli biondi di Patriota

Il conto alla rovescia per la quinta stagione di The Boys è iniziato, con Antony Starr, interprete di Patriota, che ha sfoggiato il caratteristico taglio di capelli biondo del suo personaggio in vista del ritorno alle riprese. Ultima stagione della satira supereroistica di Prime Video, la quinta stagione di The Boys non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma non dovrebbe arrivare prima del 2026. Di recente, la star di Mother’s Milk Laz Alonso ha annunciato il ritorno alle riprese condividendo una foto del cast principale della serie riunito a cena a Toronto.

Ora l’account Twitter ufficiale di The Boys ha aumentato l’attesa per il ritorno della quinta stagione dello show, condividendo una nuova foto dietro le quinte di Starr che sfoggia i classici capelli biondi di Patriota e fa un enfatico pollice in su. Con una perfetta interpretazione del Billy Butcher di Karl Urban, l’account ha intitolato l’immagine “Blondie’s f–kin back”. Guardate il post originale qui sotto:

Che cosa significa il ritorno di Patriota per la quinta stagione di The Boys?

Nelle ultime quattro stagioni, The Boys ha introdotto un cast di personaggi eclettico e in continua espansione. Traendo ispirazione dai principali franchise di supereroi, così come dagli attuali paesaggi politici e culturali del mondo reale, la collezione di ruoli di The Boys è cresciuta fino a includere alcuni tra i personaggi più oltraggiosi della televisione in streaming. Tuttavia, pochi ruoli in The Boys sono così audaci e spregevoli come quello di Starr, leader sociopatico dei Sette.

Per questo motivo, è opportuno che il team dei social media di The Boys celebri l’imminente ritorno dello show con un’anticipazione dell’antagonista principale. Con la quinta stagione di The Boys che, secondo le previsioni, concluderà definitivamente le lunghe ostilità tra il Patriota di Starr e il Billy Butcher di Urban, non c’è volto migliore per rappresentare il ritorno in produzione dello show di successo.