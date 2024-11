Doctor Odyssey: la nave da crociera di lusso è basata su una storia vera?

Doctor Odyssey della ABC si svolge quasi interamente sulla Odyssey, una nave da crociera di lusso che il capitano Robert Massey, interpretato da Don Johnson, descrive come “il paradiso”, ma molti vogliono sapere se la nave esiste davvero o se è basata su una nave reale. La serie televisiva medical drama creata da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken segue il dottor Max Bankman di Joshua Jackson, il nuovo medico di The Odyssey. Max è accompagnato dai suoi due infermieri: Avery Morgan (che tecnicamente è un’infermiera professionista) e Tristan Silva, interpretati rispettivamente da Phillipa Soo e Sean Teale nel cast di Doctor Odyssey.

In Doctor Odyssey, Max, Avery e Tristan si imbattono in vari casi medici, da quelli relativamente lievi (come le ferite di una rissa) a quelli estremi (come un evento cardiaco o la malattia di Huntington). Oltre al lavoro, il trio (più il capitano Massey) incontra vari problemi legati alla vita sentimentale, alla famiglia e alla salute. Nel frattempo, l’Odyssey naviga per i mari e porta le persone in vacanza per tutta la vita. Tuttavia, la nave da crociera di lusso della serie TV tecnicamente non è reale.

Spiegazione della vita reale della nave da crociera di lusso Doctor Odyssey

Anche se la Odyssey (da non confondere con la Odyssey of the Seas di Royal Caribbean International) non esiste, la nave da crociera di lusso del medical drama della ABC di Joshua Jackson si ispira a navi reali. Naturalmente, numerose navi da crociera di lusso sono salpate in tutto il mondo. Quindi, per gli sceneggiatori e i produttori di Doctor Odyssey è relativamente facile raccogliere informazioni per creare la loro nave immaginaria.

Probabilmente hanno preso in considerazione molte navi diverse quando hanno costruito l’ambientazione per la prima di Murphy’s Doctor Odyssey e per altri episodi. Tuttavia, l’Odissea non esiste nella vita reale, il che significa che i fan (purtroppo) non possono prenotare una crociera per fingere una malattia e incontrare Joshua Jackson.

Quanto sono precise le emergenze della nave da crociera di Doctor Odyssey?

Sebbene The Odyssey sia apparentemente basato su navi da crociera di lusso reali, i casi medici dello show della ABC non sono tratti dalla realtà. Secondo Liz Baugh, consulente medico capo di Scenic Luxury Cruises & Tours, la maggior parte delle malattie e delle lesioni che Max, Avery e Tristan incontrano in Doctor Odyssey non sono realistiche. Baugh ha dichiarato a USA Today:

“Lavoro da almeno 25 anni e non ho mai avuto un caso [di avvelenamento da iodio]. In base alla mia esperienza personale, non è qualcosa che accade comunemente”.

Baugh ha spiegato come molti casi della nuova serie medica di successo di Ryan Murphy siano esagerati. Invece di curare appendiciti e fratture del pene, i medici e gli infermieri si occupano tipicamente di infezioni alla vescica, all’orecchio, al naso o alla gola. Baugh ha aggiunto: “Soffriamo molto di mal di mare, soprattutto se le persone non sono abituate a stare in acqua”. Tuttavia, c’è una cosa che lo show della ABC ha capito bene. L’équipe medica di una nave da crociera è di solito esigua, composta da un medico e un’infermiera. Inoltre, come nel caso di Doctor Odyssey, le strutture mediche di una nave sono piccole e limitate e non possono eseguire interventi chirurgici a meno che non si tratti di un’emergenza (cosa rara).