Arcane: Harry Lloyd affronta il potenziale ritorno di Viktor nei futuri progetti di League Of Legends

La star di Arcane Harry Lloyd ha parlato della possibilità che il suo personaggio Viktor ritorni in futuro nel franchise. La serie animata, basata sulla serie di videogiochi League of Legends, è stata rilasciata per la prima volta su Netflix nel novembre 2021. Lo show segue le storie interconnesse di diversi personaggi Arcane in un mondo mitico. Viktor è un ambizioso inventore, uno dei personaggi più intelligenti e complessi della serie, ma è tormentato da un’oscurità che contribuisce alla sua rovina e lo porta a una tragica morte alla fine della seconda stagione di Arcane.

In un’intervista, Harry Lloyd ha espresso la sua opinione sulla possibilità di un suo ritorno nel franchise e sulla possibilità che Viktor possa tornare in futuro. Quando gli è stato chiesto se Viktor potrebbe tornare in qualche futuro spinoff di Arcane, data la portata di Runeterra, Lloyd ha risposto positivamente, menzionando come il fatto che lo show sia in grado di modificare le regole significhi che praticamente tutto è possibile. Date un’occhiata ai commenti di Lloyd qui sotto:

Powered by

Ottima domanda. Sì, tutto. [Francamente, vorrei vedere cosa è possibile. Da quello che so di questo show, tutto è possibile. Mi piace quando seguono le regole, e mi piace quando le piegano e a volte le infrangono un po’, e credo che questo sia molto in linea con il viaggio di Viktor. Quindi vedremo. Per quanto riguarda le loro opportunità inesplorate all’interno di Runeterra, vedremo.

Cosa significa questo per il futuro arcano di Viktor

Come dimostrano i commenti di Lloyd, in Arcane tutto è possibile e la portata della serie è tale che Viktor potrebbe tornare in qualche veste, nonostante sia apparentemente morto nel finale della seconda stagione di Arcane, quando lui e Jayce hanno dissolto il regno di Arcane, ponendo apparentemente fine alle loro stesse vite nel processo. In definitiva, Viktor ha compreso i suoi errori e il suo desiderio di migliorare l’umanità è culminato nel salvare il mondo e nell’abbracciare la bellezza dell’esistenza umana.

Personaggio complesso e pieno di difetti, Viktor era uno dei membri più interessanti della squadra e, sebbene mal consigliato, ha goduto di uno dei migliori sviluppi caratteriali della stagione. La natura di Arcane come show è tale che è molto facile che Viktor ritorni, soprattutto perché la stagione 2 e 3 di Arcane ha esplorato il concetto di universi paralleli, che potrebbe essere ripreso nelle stagioni successive, e questo significa che c’è un angolo per i personaggi che non ci sono più e che potrebbero potenzialmente tornare, come Viktor.