The Boys – Stagione 5: cosa succederà alla povera Ashley Barrett?

La povera Ashley Barrett non ha mai avuto vita facile in The Boys. Spesso orribile, a tratti tragica, la performance di Colby Minifie rende impossibile considerare Ashley come irrecuperabile, nonostante i vari peccati commessi nelle ultime quattro stagioni. Ecco perché gli spettatori sarebbero perdonati per aver esultato in silenzio quando Ashley si è iniettata il Composto V alla fine della quarta stagione di The Boys, risparmiandosi la violenta eliminazione dello staff di Patriota.

Il trailer di The Boys – Stagione 5 offre un importante aggiornamento su Ashley

Il trailer di The Boys – Stagione 5 offre un’immagine chiara di Ashley Barrett. Appare subito in forma, in salute, in controllo – meglio che mai, in realtà. Ancora più importante, Ashley sembra aver ottenuto un nuovo lavoro. Il suo corpo nasconde la scritta, ma Ashley è chiaramente in piedi davanti a un cartello della Casa Bianca, e si può dedurre che ora lavori come addetta stampa del Presidente Calhoun.

Data la forte inclinazione politica che The Boys ha adottato fin dall’inizio della serie nel 2019, si può solo immaginare la satira che deriverà dall’incarico di addetta stampa assegnato ad Ashley. Essendo una vera e propria donna d’affari alla Vought, Ashley userà inevitabilmente la sua posizione per predicare la supremazia, diffondere bugie su Starlight e giustificare i campi tirannici utilizzati per contenere i nemici di Patriota.

La cosa più curiosa di tutte è: come si allinea la perfettamente normale Ashley del trailer della quinta stagione di The Boys con i mostruosi cambiamenti visti alla fine della quarta stagione e impliciti nei commenti di Sister Sage in Gen V? Come può Ashley non essere in condizioni idonee per dirigere la Vought, ma poter servire come addetta stampa della Casa Bianca?

È possibile che, tra la seconda stagione di Gen V e la quinta stagione di The Boys, Ashley riprenda il controllo di sé e dei suoi nuovi poteri, tornando finalmente alla ribalta. O forse si sta delineando una situazione alla Jekyll e Hyde: a volte Ashley è la solita persona (come vediamo nel trailer della quinta stagione), ma le sue trasformazioni sono improvvise e imprevedibili. Questo dovrebbe rendere le sue conferenze stampa più interessanti.

Cosa rivela il ritorno di Ashley nella quinta stagione di The Boys sul regime di Patriota

La posizione di Ashley come addetta stampa della Casa Bianca confermerebbe il fatto che, anche se il nome di Calhoun è sulla porta dello Studio Ovale, Patriota è il vero Presidente degli Stati Uniti all’inizio di The Boys – Stagione 5. Ashley è uno dei pochi personaggi di The Boys di cui Patriota si fida in qualche modo (o almeno crede che sia troppo intimidita per sfidarlo apertamente), quindi sceglierla come portavoce della Vought ha perfettamente senso.

Questo dimostra il controllo completo di cui Patriota gode ora sugli Stati Uniti. Non sarebbe davvero sorprendente vedere Black Noir come Segretario della Difesa e The Deep come Segretario di Stato. La domanda per Patriota è quanto possa davvero contare su Ashley come pilastro del suo regime. Non solo lei ha segretamente lavorato contro di lui di tanto in tanto, come ad esempio cancellando il filmato che confermava la sopravvivenza della regina Maeve, ma una trasformazione inopportuna in un mostro sarebbe una pessima pubblicità.

Patriota ha pure affidato a Ashley il ruolo di sua addetta stampa nella quinta stagione di The Boys, ma è una decisione di cui potrebbe pentirsi alla fine.