Your Friends & Neighbors – Stagione 2: trailer della serie con Jon Hamm in arrivo il 3 aprile su Apple TV

La nuova stagione della serie di successo vede l'ingresso nel cast di James Marsden che si unisce ad Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan

Di Chiara Guida

-

Apple TV ha presentato il trailer della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, la dramedy di successo – già rinnovata per una terza stagione – ideata da Jonathan Tropper, con il vincitore dell’Emmy Jon Hamm come protagonista e produttore esecutivo. La nuova stagione farà il suo debutto il 3 aprile su Apple TV con il primo episodio dei dieci totali, seguito da un nuovo episodio ogni settimana fino al 5 giugno.

Nella seconda stagione, Andrew Cooper (Hamm) raddoppia la sua vita di improbabile ladro di quartiere, fino all’arrivo di un nuovo vicino che minaccia di svelare i suoi segreti e mettere a rischio la sua famiglia. Il candidato agli Emmy James Marsden si unisce al cast della seconda stagione guidato da Hamm, con Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan.

“Your Friends & Neighbors” è stata elogiata come una serie “divertente, sensuale, emozionante e visivamente accattivante” ed è stata celebrata per essere “un ottimo mix di crime, complessità umana e una spruzzata di umorismo nero, il tutto intrecciato in un’unica serie”.

Prodotta da Apple Studios, “Your Friends & Neighbors” è nata da un’idea dell’autore di best seller Tropper, che ricopre il ruolo di showrunner, regista e produttore esecutivo per Tropper Ink, nell’ambito del suo accordo generale con Apple TV. Oltre a recitare, Hamm è produttore esecutivo insieme a Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard, Lori Keith Douglas e Stephanie Laing, che dirige sei episodi.

