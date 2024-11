The Handmaid’s Tale 6: prime immagini della stagione finale

Non stiamo dicendo che l’arte stia imitando la vita, ma è un po’ ironico che Hulu abbia rilasciato oggi le prime immagini della sesta e ultima stagione di The Handmaid’s Tale. Finalmente la serie tornerà sugli schermi di tutto il mondo, dopo una pausa di oltre due anni dal debutto del finale della quinta stagione nel novembre 2022.

Al momento non è stata fissata una data di uscita specifica per il ritorno della produzione sullo streamer, ma è stata ipotizzata una vaga finestra di primavera. Oltre alle immagini, che sono state inizialmente svelate dalla star dello show Elisabeth Moss (L’uomo invisibile) sul suo Instagram, l’attrice ha anche scritto un messaggio ai fan, scrivendo:

“Ecco un’anticipazione di quello che abbiamo fatto… Siamo duramente al lavoro sulla stagione finale e sono così entusiasta di condividere con voi ragazzi queste immagini in anteprima!!! Queste sono tratte dagli episodi 1 e 2, diretti dalla sottoscritta, e dall’episodio 3, diretto da @thisIsdavidl, tutte riprese da @nicdaleydp. ” – Lizzie Moss

I fan saranno entusiasti di rivedere tanti volti familiari che abbiamo imparato ad amare e a detestare nel corso delle prime cinque stagioni della serie. La maestra dell’horror Ann Dowd (Hereditary, The Exorcist: Believer) è visibile in un’immagine che riprende il suo ruolo di zia Lydia, una donna che il pubblico ha sempre detestato sin dalla prima puntata del 2017, mentre un’altra mostra il comandante Nick Blaine di Max Minghella (Teen Spirit). Fin dall’inizio, molti di noi non si sono fidati completamente di Nick e della sua storia d’amore con la June di Moss, e la sfiducia è stata ripagata quando è stato rivelato che era una spia di Gilead.

Chi altro apparirà nella sesta stagione di The Handmaid’s Tale?

Nella prima serie di immagini non compaiono alcuni membri del cast che porteranno a termine la storia, tra cui Bradley Whitford (The West Wing), Madeline Brewer (Orange is the New Black), Sam Jaeger (Devil in Ohio), Ever Carradine (All My Life) e Josh Charles (The Good Wife). Date un’occhiata alle foto qui sopra e restate sintonizzati su Cinefilos.it per ulteriori informazioni sulla stagione finale di The Handmaid’s Tale.