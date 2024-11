Alien: Earth, gli Xenomorfi invadono il nostro pianeta nel nuovo teaser

Pochi giorni prima che Alien: Romulus faccia il suo debutto in streaming, Disney+ offre al pubblico un nuovo sguardo alla serie in arrivo, Alien: Earth. Uno dei tanti titoli dell’ultimo sizzle reel dello streamer, che ha dato agli spettatori anche una rapida occhiata alla prossima stagione di The Bear e all’attesissimo secondo episodio di Andor, il teaser ci offre una visione del personaggio principale della serie TV insieme ad alcune altre informazioni importanti.

Un’inquadratura aerea cattura un fiume circondato da montagne prima di passare alle sale di un’astronave che ricorda molto i colori e il design utilizzati da Fede Alvarez in Alien: Romulus. Vediamo alcuni presunti umani spuntare dall’oceano prima di dare un’occhiata al personaggio di Sydney Chandler, che sarà il protagonista principale del progetto. Cosa sarebbe un teaser incentrato su Alien senza uno Xenomorfo? Per questo, abbiamo un pezzo di quello che sembra essere un filmato riciclato dal precedente look rilasciato a settembre – ma non ci lamentiamo!

Il cast della prima serie live-action per il piccolo schermo tratta dall’amato franchise è composto da Timothy Olyphant (Scream 2), David Rysdahl (No Exit), Essie Davis (The Babadook), Adarsh Gourav (Hostel Daze), Alex Lawther (The End of the F***ing World), Babou Ceesay (We Hunt Together), Samuel Blenkin (Mary & George), Diem Camille (Bad Bitch), Moe Bar-El (The Bureau), Adrian Edmondson (3 Body Problem), Jonathan Ajayi (The Drifters), Lily Newmark (Pin Cushion) e Erana James (We Were Dangerous).

Di cosa parlerà Alien: Earth?

Seguendo le orme di Alien: Romulus, il creatore della serie, Noah Hawley (Fargo), non sta cercando di reinventare la ruota con Alien: Earth. Invece di essere ambientato nel futuro e lungo la linea temporale dei film che abbiamo imparato a conoscere e amare, lo show sarà un prequel del capolavoro cinematografico di Ridley Scottc he ha dato il via a tutto, Alien del 1979. Lo show si svolgerà ben tre decenni prima della prima avventura fuori dal mondo di Ellen Ripley (Sigourney Weaver):

“Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna ( Sydney Chandler ) e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta nell’attesissima serie televisiva di FX Alien: Earth del creatore Noah Hawley”.

Potete vedere l’ultimo sneak peek teaser di Alien: Earth qui sopra, nel filmato che riassume il 2025 di Disney+.