Jenna Ortega e Taylor Russell in trattative per il remake di “Single White Female

Nel 1992 uscì al cinema il thriller Single White Female, un classico della suspense squinternata che vedeva Bridget Fonda nei panni di una single di Manhattan che ha la sfortuna di scegliere una donna appiccicosa e impacciata (Jennifer Jason Leigh) come coinquilina mentre si riprende dalla rottura con il suo partner. Scoprirà a sue spese che c’è qualcosa di molto strano nella persona che ha deciso di trasferirsi nel suo appartamento. Proprio quel film, divenuto nel tempo un cult, si appresta a ricevere un rifacimento. Come riportato da Variety, la Sony e la 3000 Pictures di Elizabeth Gabler sono pronti a realizzare un remake con Jenna Ortega e Taylor Russell in trattative come protagoniste.

Non si sa chi dirigerà il film (l’originale è stato diretto da Barbet Schroeder) e al momento non si hanno ulteriori dettagli su questo progetto. L’originale del 1992 è stato un autentico successo al botteghino quando è uscito, guadagnando 84,1 milioni di dollari a fronte di un budget di 16 milioni. Prima di Variety, The InSneider aveva riportato per la prima volta che Ortega e Russell erano in trattative per il nuovo film, cosa ora dunque confermata. Non resta che attendere di scoprire se il tutto andrà in porto.

Il momento d’oro di Jenna Ortega e Taylor Russell

Jenna Ortega è nota soprattutto per aver recitato in Mercoledì di Netflix. Ha poi rafforzato il suo peso al botteghino apparendo in Beetlejuice Beetlejuice del 2024. Il prossimo film è Death of a Unicorn, una commedia horror presentata in anteprima al SXSW e che uscirà prossimamente nelle sale, ma anche Hurry Up Tomorrow, un thriller con The Weeknd e Barry Keoghan. L’attrice sarà inoltre protagonista dell’adattamento di Taika Waititi del romanzo di Kazuo Ishiguro Klara and the Sun, insieme ad Amy Adams.

L’attrice Taylor Russell, invece, ha invece ottenuto critiche entusiastiche per le sue interpretazioni in Waves di Trey Edward Schults e, soprattutto, Bones and All di Luca Guadagnino. È apparsa anche nel remake di Netflix di Lost in Space, mentre tra i suoi prossimi ruoli figurano Hope, un thriller fantascientifico, e il remake di The Thomas Crown Affair con Michael B. Jordan.