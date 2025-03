The Last of Us – Stagione 2: guida al cast e ai personaggi

Dopo due anni di attesa, torna The Last of Us – Stagione 2, la serie HBO vincitrice di numerosi premi Emmy. La seconda stagione riprende cinque anni dopo gli eventi della prima, che hanno visto Joel (Pedro Pascal) massacrare un team di medici che speravano di curare la civiltà dalla malattia generatasi a partire dalla mutazione di un fugo e che ha devastato buona parte della popolazione mondiale, lasciando in vita pochi superstiti.

Il potenziale vaccino avrebbe però comportato il sacrificio di Ellie (Bella Ramsey), cosa che Joel non poteva accettare. Si è dunque opposto a questa cosa, mentendo poi alla ragazza sul cosa sia accaduto nel laboratorio. Ora, nella nuova stagione, Joel ed Ellie saranno costretti a confrontarsi con le conseguenze delle loro rispettive azioni. Nella seconda stagione di The Last of Us appariranno dunque alcuni volti nuovi, ma anche nuovi personaggi interpretati da attori come Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Tati Gabrielle, che andiamo a scoprire in questo approfondimento.

Pedro Pascal nei panni di Joel Miller

Pedro Pascal tornerà nel ruolo di Joel Miller anche nella seconda stagione di The Last of Us. Il finale della stagione 1 ha mostrato che Joel è disposto a spingersi a livelli terrificanti pur di proteggere Ellie, ma queste azioni avranno certamente delle conseguenze nella stagione 2. Non solo creerà nuovi e potenti nemici per Joel, ma probabilmente cambierà anche il suo rapporto con la ragazza. L’attore cileno ha iniziato con i primi ruoli da guest star in serie come Buffy l’ammazzavampiri fino a trovare la fama interpretando il carismatico Oberyn Martell nella quarta stagione di Game of Thrones.

Quello di Joel Miller in The Last of Us è il secondo degli attuali ruoli iconici di Pascal come “papà protettore”, dato che interpreta anche Din Djarin nella serie di Star Wars The Mandalorian. Dopo il ruolo di successo in Game of Thrones, Pascal ha recitato anche nella serie Netflix: Narcos e ha iniziato una carriera cinematografica di successo con ruoli di supporto in Kingsman: Il cerchio d’oro, Triple Frontier e Wonder Woman 1984. Di recente ha recitato in Il gladiatore II, mentre nel 2025 sarà Reed Richards in I Fantastici Quattro: Gli inizi.

Bella Ramsey nel ruolo di Ellie Williams

Bella Ramsey riprende invece il ruolo di Ellie Williams nella seconda stagione di The Last of Us. Ramsey, come Pascal, ha raggiunto la fama per il suo ruolo in Game of Thrones. Introdotta nella sesta stagione dello show, ha lì interpretato il ruolo di Lyanna Mormont, che ha subito rubato la scena. La sua interpretazione della giovane guerriera e leader ha probabilmente contribuito a farle ottenere il ruolo di Ellie, una ragazza saggia che va oltre i suoi anni e che potrebbe essere il segreto per sconfiggere il virus. Come ha rivelato il finale della prima stagione, l’utilizzo di Ellie per salvare il mondo avrebbe avuto un costo che Joel non era disposto a pagare.

Il suo ruolo di potenziale salvatrice dell’umanità continuerà sicuramente a giocare un ruolo nella seconda stagione e continuerà a essere un elemento determinante della carriera di Bella Ramsey. Pur essendo una giovane attrice, sta gradualmente costruendo un solido curriculum di progetti. Dopo il ruolo in Game of Thrones, è apparsa nelle serie The Worst Witch e His Dark Materials. Ha anche recitato nel film del 2022 Catherine Called Birdy. Ramsey sarà poi presente nella seconda stagione del dramma della BBC Time, oltre ad aver lavorato come doppiatrice in Galline in fuga – L’alba dei Nugget.

Gabriel Luna nel ruolo di Tommy Miller

Il personaggio di Gabriel Luna è Tommy Miller, il fratello di Joel. L’attore americano ha costruito una solida carriera al cinema e in televisione, interpretando sia eroi simpatici che cattivi intimidatori. The Last of Us – Stagione 2 lo vede tornare al suo lato eroico nei panni di Tommy, con cui Joel si riunisce a Jackson nel finale della stagione 1. Tommy fa parte di una comunità fiorente e sicura ed è probabile che Joel ed Ellie decidano di tornare lì nella seconda stagione.

Per quanto riguarda Luna, ha conquistato molti fan grazie alla sua interpretazione di Robbie Reyes, alias Ghost Rider, in Agents of SHIELD. Luna si è poi unito al franchise di Terminator come nuovo robot cattivo in Terminator – Destino Oscuro. Recentemente ha recitato accanto all’icona dei film d’azione Arnold Schwarzenegger nella serie comica di Netflix Fubar.

Rutina Wesley nel ruolo di Maria Miller

Rutina Wesley riprende invecee il ruolo Maria Miller nella seconda stagione di The Last of Us. La Wesley è un’attrice americana con un lungo passato in televisione e la serie HBO è solo l’ultimo dei progetti di alto profilo a cui ha preso parte. Sebbene Maria appaia solo in un episodio della stagione 1, è probabile che ritorni nella stagione 2, essendo la moglie di Tommy e un’altra residente di Jackson. Si lascia però intendere che Maria non sia molto contenta dell’arrivo di Joel perché teme che porti il caos nella vita ormai pacifica di Tommy.

Questa tensione potrebbe crescere nella seconda stagione, portandola a ritenere Joel una minaccia crescente. Come anticipato, quello di Maria Miller non è certo il primo ruolo di Rutina Wesley. La Wesley è apparsa in numerosi show in ruoli importanti, tra cui Queen Sugar di Ava Duvernay. Prima ancora, ha fatto parte del cast di True Blood della HBO nel ruolo di Tara Thorton.

Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby Anderson

Kaitlyn Dever vestirà i panni di Abby Anderson in The Last of Us – Stagione 2. Si tratta di un personaggio che i fan si aspettano e forse temono di vedere nella seconda stagione. Nella trama del videogioco, Abby è la figlia del medico che Joel uccide durante il salvataggio di Ellie. Cosa che la spinge a compiere una missione di vendetta dalle conseguenze devastanti. La reazione contro Abby nei videogiochi potrebbe influenzare la trama, ma sembra probabile che sarà lei la grande villain della prossima stagione.

La Dever è andata incontro ad una crescente popolarità nell’ultimo periodo, ma recita in realtà in progetti di alto profilo da più di dieci anni. Dopo essere diventata celebre grazie alle serie L’uomo di casa e Unbeliavable, ha recitato nei film La rivincita delle sfigate, Caro Evan Hansen, Ticket to Paradise, Chi segna vince, Dopo Oliver e Nessuno ti salverà. Nel 2025 ha invece preso parte alla serie Apple Cider Vinegar di Netflix.

Young Mazino nel ruolo di Jesse

Ad interpretare Jesse, un agente di pattuglia e membro della comunità di Jackson, vi sarà Youn Mazino. Il personaggio è uno degli amici intimi di Ellie, ma ha anche una relazione complicata con Dina, il che aggiunge un interessante dramma umano alla storia. Mazino è noto per il suo ruolo nella prima stagione di Lo scontro di Netflix e per essere uno degli interessi amorosi di SZA nel video musicale di “Snooze”.

Tati Gabrielle nel ruolo di Nora

Tati Gabrielle interpreta invece il ruolo di un medico militare di nome Nora. Presa sotto l’ala dei medici che cercavano di procurarsi un vaccino per curare la piaga del Cordyceps, potrebbe essere stata presente nel momento in cui Joel ha ostacolato quei piani. Prima di questo progetto, Gabrielle ha recitato in Le terrificanti avventure di Sabrina e The 100. Avrà anche il ruolo di protagonista nel prossimo gioco di avventura fantascientifica di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet.

Ariela Barer nel ruolo di Mel

Ariela Barer interpreta Mel, un medico, amica intima di Abby e fidanzata di Owen, che ha anche studiato medicina e procedure mediche sotto il team delle Luci. Dopo che Joel ha interrotto i progressi nella ricerca di una cura, Mel potrebbe avere voglia di vendicarsi. Nel gioco, seppur riluttante, prende infatti parte alla vendetta di Abby verso Joel. In quanto attrice, Barer è conosciuta per i suoi ruoli in Marvel’s Runaways, How to Blow Up A Pipeline e Atypical.

Isabela Merced nel ruolo di Dina

Isabela Merced sarà invece Dina nella seconda stagione della serie. Dina viene introdotta nella macrostoria nel gioco The Last of Us II, venendo presentata come nuovo interesse amoroso per Ellie, nonché come agente di pattuglia e membro della comunità di Jackson. Già nella stagione 1 c’è stato un accenno alla sua presenza lì. Per quanto riguarda Merced, ha interpretato Dora in Dora l’esploratrice, Transformers – L’ultimo cavaliere e Madame Web. Sarà anche l’interprete di Hawkgirl in Superman di James Gunn.

Danny Ramirez nel ruolo di Manny

Danny Ramirez interpreta invece Manny, un soldato del Fronte di Liberazione di Washington ed ex membro delle Luci. Diventa un membro del gruppo di Abby durante il viaggio verso Jackson, Wyoming e prenderà con piacere parte alla vendetta di Abby verso Joel. Ramirez si è recentemente fatto notare in diversi progetti di rilievo, con ruoli in film e serie come Captain America: Brave New World, Top Gun: Maverick e Black Mirror.

Spencer Lord nel ruolo di Owen

L’attore Spencer Lord interpreta invece Owen, fidanzato di Mal, e come il resto della banda è un membro del Fronte di Liberazione di Washington. Pur frequentando Mal, si unisce ad Abby nella sua ricerca di Joel. Owen è un altro membro chiave della storyline di Abby che comparirà nel cast della seconda stagione di The Last of Us. Si tratta di un altro personaggio molto discusso e controverso, che conferirà sicuramente maggiore popolarità a Lord, ad oggi noto per le serie Avvocati di famiglia e Heartland.

Jeffrey Wright nel ruolo di Isaac

Nella seconda stagione, il candidato all’Oscar Jeffrey Wright riprende il ruolo di Isaac, l’astuto leader di un gruppo di miliziani anti-FEDRA noto come Washington Liberation Front. Egli scatena una guerra tra una fazione di sopravvissuti ferventi dal punto di vista religioso. L’attore aveva già avuto modo di confrontarsi con questo personaggio in quanto vi ha dato voce e sembianze all’interno del videogioco. Wright è noto soprattutto per Westworld, The Batman, American Fiction e The French Dispatch.

Catherine O’Hara

Infine, in The Last of Us – Stagione 2 comparirà anche Catherine O’Hara, il cui ruolo non è però ancora stato annunciato. La prima stagione ha visto la partecipazione a sorpresa di personaggi originali e di personaggi ripresi dal gioco. Chiunque la O’Hara interpreti, che sia amico o nemico, sarà quindi sicuramente un’altra sorpresa. In occasione del SXSW Film Festival del 2025. O’Hara è nota per Schitt’s Creek, i film di Beetlejuice e Mamma, ho perso l’aereo.