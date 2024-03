Dopo oltre due anni di attesa, Dune – Parte due (qui la nostra recensione) è finalmente arrivato in sala. Denis Villeneuve riporta così sul grande schermo il pianeta sabbioso dove si svolgono gli eventi che vedono contrapposti gli Atreides, gli Harkonnen e i Fremen, insieme ad altre numerose forze in gioco per il controllo non solo della preziosa spezia ma anche dell’intero universo conosciuto. Il film porta dunque avanti quanto introdotto nel 2021 con Dune (qui la recensione), che grazie al suo passaggio televisivo in vista dell’uscita del nuovo capitolo può essere utile rivedere per essere pronti alla visione del suo sequel.

Sia Dune che Dune – Parte due, come noto, adattano per il grande schermo il primo romanzo del Ciclo di Dune, scritto da Frank Herbert e considerato tra i capisaldi della letteratura di fantascienza. Un’opera ambiziosissima, maestosa, nel quale confluiscono non solo tutti i principali canoni del genere fantascientifico ma anche tematiche capaci di risultare ancora oggi attuali, come lo sfruttamento dei popoli e delle risorse naturali, il fanatismo religioso e le guerre portate avanti in nome di un credo ritenuto superiore. Il primo film, in particolare, è la trasposizione della Prima Parte del romanzo, intitolata Il pianeta delle dune.

Definita come la saga cinematografica di fantascienza più importante di quest’epoca, Dune è senza dubbio un film che nessun appassionato di cinema dovrebbe lasciarsi sfuggire, dove logiche da blockbuster e intenti autoriali si fondono per dar vita ad un risultato stupefacente. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast, alle location e ad altro ancora. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Dune

In un lontano futuro, controllato da un impero interstellare, nel quale vige una sorta di feudalesimo e ogni feudo è governato da una casa nobiliare, il giovane Paul, rampollo della casata degli Atreides, si trasferisce con la sua famiglia sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al padre, il Duca Leto, alla madre Lady Jessica e alcuni consiglieri. Qui gli Atreides hanno il compito di gestire il pianeta e la sua risorsa più preziosa, la Spezia, che permette a chi la possiede di acquisire capacità sovrumane. Proprio per il controllo di questa si scatenerà ben presto una guerra, che vedrà contrapposti agli Atreides gli Harkonnen. Il giovane Paul, ignaro del suo destino, si ritroverà così al centro di questo scontro, nel corso del quale entrerà in contatto con alcune profezie sul suo futuro.

Il cast di attori di Dune

Ad interpretare Paul Atreides vi è l’attore Timothée Chalamet, mentre Rebecca Ferguson è sua madre Lady Jessica. Il duca Leto Atreides, invece, è interpretato da Oscar Isaac. Alleati della casata degli Atreides sono poi il guerriero Gurney Halleck, interpretato da Josh Brolin, il maestro di spada Duncan Idaho, interpretato da Jason Momoa e il mentat Thufir Hawat, interpretato da Stephen McKinley Henderson. Il nemico giurato di Leto, il Barone Vladimir Harkonnen, è invece interpretato da Stellan Skarsgård, mentre suo nipote Glossu “Bestia” Rabban Harkonnen è interpretato da Dave Bautista. Vi sono poi l’attrice Charlotte Rampling nel ruolo della reverenda madre Gaius Helen Mohiam, Javier Bardem in quelli del fremen Stilgar e Zendaya nel ruolo della fremen Chani.

Quanti Oscar ha vinto Dune?

Ai premi Oscar del 2022 Dune ha ricevuto ben 10 nomination: Miglior film, Miglior sceneggiatura non originale, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura, Migliore fotografia, Migliori effetti speciali, Miglior colonna sonora (Hans Zimmer), Miglior sonoro, Miglior scenografia e Miglior montaggio. Ha poi vinto in queste ultime sei categorie, affermandosi dunque come il film più premiato di quell’edizione degli Oscar e riconfermandosi dunque come dotato di grandi eccellenze per quanto riguarda questi reparti, che hanno lavorato ottenendo il massimo e donando di conseguenza al film un aspetto unico e impeccabile.

Dove sono state girate le scene di Dune?

Le riprese del film si sono inizialmente svolte negli Origo Film Studios di Budapest per poi proseguire in Giordania. Le scene ambientate sul pianeta Caladan, terra natìa di Paul, sono state girate nella penisola di Stad, in Norvegia, mentre per le desertiche riprese del pianeta Arrakis sono stati utilizzati l’oasi di Liwāʾ e la valle nota come Wadi Rum, negli Emirati Arabi Uniti. Villeneuve, infatti, ci teneva a girare in ambienti reali, così che tanto gli attori quanto gli spettatori potessero avere la sensazione di un luogo concreto e non ricostruito artificialmente. Le scene con le formazioni rocciose che i Fremen usano come rifugi per il calore sono state invece girate nel deserto di Rub’ al Khali ad Abu Dhabi.

Il trailer di Dune e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Dune grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 1 marzo alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

