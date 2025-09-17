The Morning Show rinnovata per una quinta stagione

Nella giornata in cui su Apple TV+ arriva la quarta stagione di The Morning Show, l’azienda – come riportato da Deadline – fa sapere che la serie è stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione. Intanto, la nuova stagione della serie drammatica, interpretata da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, si svolgerà quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. Secondo la trama si avrà a che fare con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, con la redazione che deve fare i conti con nuove responsabilità, motivazioni nascoste e la natura sfuggente della verità in un’America polarizzata.

La quarta stagione dà inoltre il benvenuto ai nuovi membri del cast Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e ai vincitori dell’Oscar Marion Cotillard e Jeremy Irons, che interpreta il padre di Aniston. Nel cast figurano anche Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e Jon Hamm.

Aniston interpreta Alex Levy, che era la conduttrice del programma mattutino The Morning Show della UBA e ora si occupa delle cose da una nuova posizione, mentre Witherspoon interpreta Bradley Jackson, che è tornata nonostante abbia lasciato il lavoro e rischi una punizione per aver aiutato suo fratello a nascondere il suo coinvolgimento nel 6 gennaio.

Come sempre, ci saranno scoop da scoprire, storie d’amore da vivere e problemi familiari da risolvere. Michael Ellenberg, tra i produttori della serie ha affermato che questa stagione offre al cast e alla troupe “ancora più spazio per brillare”. “Siamo molto grati ad Apple TV+ e ai fan di tutto il mondo che ci seguono ogni settimana, e siamo entusiasti che gli spettatori possano vedere la prossima stagione e quelle successive”, ha aggiunto.

La quarta stagione di The Morning Show sarà composta da 10 episodi e farà il suo debutto il 17 settembre con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio ogni settimana fino al 19 novembre.

