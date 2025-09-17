Avengers: Doomsday, i poteri di Dottor Destino e le sue connessioni con un personaggio inaspettato

Grazie a The Cosmic Circus di Alex Perez, abbiamo alcune indiscrezioni sul ruolo di Dottor Destino in Avengers: Doomsday, e sembra che il cattivo potenzierà i suoi poteri dopo essere entrato in contatto con un certo eroe che brandisce un anello.

Il Dottor Destino di Robert Downey Jr. si sta ovviamente configurando come un nuovo, incredibilmente potente cattivo per il Marvel Cinematic Universe, e una recente sinossi ha confermato che utilizzerà un mix di “scienza all’avanguardia e magia potente” per “scatenare una crisi a cascata in tutto il multiverso”.

La scorsa settimana, abbiamo avuto quello che presumibilmente sarebbe stato il nostro primo sguardo al character design di Destino per Avengers: Doomsday tramite un’immagine promozionale, e il video dello spettacolo di luci che lo accompagnava sembrava mostrare il cattivo che brandisce i Dieci Anelli di Shang-Chi (Simu Liu).

Nella sua ultima sessione di domande e risposte, Perez ha condiviso alcuni nuovi dettagli su come Destino intende potenziare le sue abilità, e sembra che prenderà di mira il Maestro di Kung Fu per acquisire gli antichi e incredibilmente potenti artefatti di Ta Lo. Perez inizia dicendo che Shang-Chi verrà utilizzato principalmente come “spalla comica” in Doomsday, presumibilmente dopo che Destino lo avrà liberato di quegli Anelli!

“Potrebbe sentirsi un po’ fuori posto perché sarà la sua prima volta in un folto gruppo di eroi superpotenti. Anche se devo dire, avete visto il recente design di Destino alla Disney Merchandise Expo del 2026 in Cina?” Perez descrive anche Destino come “un uomo disprezzato dalle incursioni che stanno avvenendo nel multiverso, condannando innumerevoli realtà, e che vuole porre fine a tutto questo con ogni mezzo necessario”.

Precedenti voci sostenevano che Liu avrebbe avuto un ruolo importante in Avengers: The Kang Dynasty prima che la Marvel si concentrasse su Destino, quindi questo potrebbe essere un po’ un declassamento per Shang-Chi. Tuttavia, Destino che brandisce i Dieci Anelli insieme al resto della tecnologia acquisita nei suoi viaggi dovrebbe renderlo un grande cattivo per sempre.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.