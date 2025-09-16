HomeSerie TvNews

TWD Daryl Dixon – Stagione 3, Episodio 3 Trailer: Daryl ripara la barca mentre Carol scopre nuovi nemici

Di Redazione

-

The Walking Dead: Daryl Dixon - Stagione 3

Il trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon – stagione 3, episodio 3  mostra Daryl che cerca di riparare una barca mentre Carol scopre qualcosa in più sui nuovi cattivi. Daryl Dixon – stagione 3 ha ufficialmente presentato Solaz del Mar, un insediamento in Spagna sotto il controllo di un gruppo molto più grande che, una volta all’anno, scambia armi e rifornimenti con una ragazza.

Ora, AMC ha pubblicato un nuovo trailer della stagione 3, episodio 3, di Daryl Dixon, confermando che Carol trascorrerà del tempo a Solaz del Mar per saperne di più sul gruppo. Questo vale in particolare per i cattivi che governano la città. Nel frattempo, Daryl sta cercando di riparare la loro barca in modo che possano andarsene, ma potrebbe profilarsi un conflitto più grande.

Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa il trailer della terza stagione, episodio 3, di Daryl Dixon per la serie

La storia della terza stagione di Daryl Dixon è appena iniziata e promette un coinvolgimento più profondo di Daryl e Carol nel conflitto di Solaz del Mar. Carol sta già stringendo amicizia con alcune persone della città, in particolare Antonio. Sta anche mettendo apertamente in discussione ciò che sta accadendo nella comunità e la loro decisione di continuare a dare via le proprie figlie per motivi di protezione.

Mentre lei sta diventando sempre più coinvolta emotivamente nel gruppo, Daryl ha mantenuto una distanza emotiva da tutti. Pur sapendo della precedente relazione di Paz con Elena, non gli interessa molto altro che tornare a casa. In parte questo è dovuto alla perdita di Isabelle, che lo porta a non volersi coinvolgere in un altro conflitto con persone incontrate all’estero.

Data questa divisione, sembra che i personaggi principali di Daryl Dixon avranno opinioni molto diverse su cosa fare nella nuova situazione. Tuttavia, dato che Daryl ha già ucciso cinque membri del nuovo gruppo antagonista, i due continueranno a essere in pericolo, che lo vogliano o no. Le loro decisioni finali rimangono poco chiare.

