The Penguin: i boss della HBO pensano a una seconda stagione dopo il successo agli Emmy

The Penguin è stato un successo immediato quando è stato presentato in anteprima su HBO l’anno scorso. Tornata a Gotham City dopo l’attacco dell’Enigmista in The Batman, la serie ha seguito Oz Cobb mentre scalava i ranghi e diventava il nuovo Re del Crimine.

Con recensioni entusiastiche e ascolti elevati, non ci è voluto molto prima che iniziassimo a sentire parlare di una possibile seconda stagione. La serie era probabilmente pensata come un episodio unico per colmare il divario tra The Batman e The Batman Part II. Tuttavia, il successo a questo livello significa che è inevitabile che i dirigenti spingano per un seguito/espansione.

Parlando con Variety, Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max Content, ha espresso il suo parere sulla possibilità di vedere una seconda stagione di The Penguin dopo che la serie ha vinto un totale di nove Emmy alla cerimonia di domenica e i recenti Creative Arts Emmy.

“Stanno valutando delle idee. Ovviamente, Matt deve far partire il [prossimo film di ‘The Batman’]. Credo che sia già in lavorazione”, ha detto Bloys. “Quindi penso che lui e Lauren [LeFranc] stiano discutendo di idee. Spero quindi che ci sarà un’altra storia da raccontare.”

Il dirigente ha anche commentato la mancata nomination di Colin Farrell come “Miglior Attore” per The Penguin, nonostante fosse uno dei favoriti per il premio dopo altri recenti successi per quella che si è rivelata una performance rivoluzionaria. “Ero molto fiducioso. E ovviamente aveva vinto molti premi prima di arrivare a questo, quindi di solito è un buon segno”, ha detto. “Ma ripeto, non si sa mai. Che venga riconosciuto o meno non influisce sul fatto che la performance sia stata fantastica. Ma Stephen Graham, ‘Adolescence’ è stata una serie davvero, davvero potente. Una competizione così dura, e non sempre ti fa vincere. Per Colin, penso che la sua performance sia stata davvero straordinaria.”

Colin Farrell tornerà nei panni di Oz Cobb in The Batman Part II, ma dovrebbe apparire solo in una manciata di scene. Il piano potrebbe essere che il Pinguino sia il grande cattivo del terzo film, e se ci sarà una seconda stagione, allora potrebbe colmare il divario tra il sequel e il terzo capitolo.

The Penguin è ora disponibile in streaming su NOW, mentre The Batman Part II uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027.