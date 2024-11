The Penguin: Matt Reeves fornisce un motivo per l’assenza di Batman – SPOILER

In 8 episodi de The Penguin, l’intera famiglia Falcone viene uccisa, Crown Point viene scossa da un’esplosione e Oz Cobb uccide la sua strada verso il vertice della malavita di Gotham City. Per quanto riguarda Batman… beh, non si trova da nessuna parte.

Il finale si conclude con il Bat-Segnale che illumina lo skyline di Gotham, ma è il massimo che si può ottenere con un cameo. Il regista Matt Reeves ha già rivelato i dettagli di un’apparizione non prevista e, in un’intervista a Digital Spy, ha spiegato il motivo della distratta assenza del Cavaliere Oscuro.

“Questo è stato un momento di grande agitazione in città, è letteralmente la settimana dopo quello che è successo ”, ha spiegato il regista. “Gran parte della città è in preda alla disperazione, quindi la polizia non può arrivare dappertutto, c’è crimine ovunque, è un momento molto, molto pericoloso”.

“Batman è là fuori che cerca di affrontare le conseguenze di tutto quello che è successo, e in qualche misura se ne fa una colpa”.

Sembra che Batman fosse semplicemente troppo occupato per essere coinvolto nella guerra tra bande tra Oz e Sofia Falcone; è una spiegazione abbastanza convincente, anche se è abbastanza facile trovare delle falle se si decide di farlo.

Reeves ha tuttavia affermato che in The Batman – Parte II il Crociato incappucciato troverà “molto difficile essere Batman”.

Come The Penguin influenzerà The Batman – Parte II?

In una conversazione separata con The Hollywood Reporter, il regista ha affrontato il tema di come la risposta a The Penguin abbia influenzato i suoi piani per il prossimo sequel, in particolare per quanto riguarda le recensioni entusiastiche che Cristin Milioti ha ricevuto per il suo ruolo di Sofia Gigante.

“Il film è molto simile a Batman, quindi si concentra su Batman e Bruce. È molto incentrato sul ruolo di Rob Pattinson e su come la Rogues Gallery si inserisce in questo contesto. Quindi molto di questo era già pronto quando abbiamo ricevuto i giornalieri. Ma ci sono assolutamente alcuni modi in cui ha influito. Ci ha dato delle idee e ci siamo detti: “Oh, potremmo fare questo””.

“Ma stiamo ancora parlando del quadro generale e del futuro e di come potrebbe essere una seconda stagione de Il Pinguino. Si passa attraverso un processo in cui si fa qualcosa e si provano dei sentimenti, e poi lo si vede andare nel mondo e non è più il proprio bambino. Appartiene al pubblico. Vederli entrare in contatto con Sofia, ovviamente, ci fa pensare: “C’è dell’altro”. Quindi, ancora una volta, non posso dirvi cosa sia. Non lo sappiamo ancora. Stiamo appena iniziando a capirlo”.

Si dice che Sofia avrà un ruolo importante in The Batman – Parte II, anche se non si sa come sarà quando sarà rinchiusa ad Arkham. Naturalmente, non è l’unica cattiva presente: l’Enigmista di Batman ha trovato un nuovo amico nel Joker quando si sono incrociati nel manicomio. Tutti gli episodi de The Penguin sono ora disponibili in streaming su NOW.