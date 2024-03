Max ha appena pubblicato un teaser di The Penguin, confermando che la serie sarà trasmessa in anteprima sul servizio di streaming in autunno. Con Colin Farrell nei panni di Oz Cobb (così lo chiama il comunicato stampa), “la serie drammatica in otto episodi dei DC Studios continua la saga criminale epica di The Batman iniziata dal regista Matt Reeves con il blockbuster mondiale “The Batman” della Warner Bros. Pictures, ed è incentrata sul personaggio interpretato da Farrell nel film“.

Questo è tutto ciò che ad oggi si ha a disposizione in termini di dettagli sulla trama di The Penguin e questo primo teaser non rivela molto. Ci sono inquadrature intriganti del cast di supporto, ma sono in gran parte oscurate da un monologo avvincente pronunciato dal Pinguino mentre rende noto il suo desiderio di controllare la malavita di Gotham City. La serie, dunque, dovrebbe con molta probabilità animarsi a partire da questo desiderio e dalla sua messa in atto.

Cosa aspettarsi da The Penguin?

Ambientato nel mondo di The Batman del 2022, The Penguin si concentrerà sul passato di Oswald Cobblepot e mostrerà la sua ascesa al potere nel ventre squallido di Gotham piuttosto che rappresentarlo come un boss affermato. Il personaggio ha una ricca storia di apparizioni dal vivo, poiché Danny DeVito ha interpretato il famoso Pinguino in Batman Returns mentre Robin Lord Taylor lo ha interpretato in Gotham.

La serie sarà basata sui personaggi DC creati da Bob Kane e Bill Finger. È stata scritta da Lauren LeFranc, che è anche la showrunner. I primi due episodi saranno diretti da Craig Zobel. Insieme a Colin Farrell recitano nella serie Cristin Milioti (Made for Love) nel ruolo della figlia di Carmine, Sofia Falcone; Michael Zegen (The Marvelous Mrs. Maisel) nel ruolo del figlio di Carmine, Alberto Falcone; e Clancy Brown (John Wick: Capitolo 4) nei panni di Salvatore Maroni, gangster di Gotham. A loro si uniscono Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, François Chau e David H. Holmes.

Si dice anche che Robert Pattinson potrebbe apparire nei panni di Bruce Wayne/Batman in The Penguin. I produttori esecutivi sono Dylan Clark e Matt Reeves di The Batman, Farrell, LeFranc, Daniel Pipski, Adam Kassanand e Rafi Crohn. È un progetto congiunto tra 6th e Idaho, DC Entertainment, Dylan Clark Productions e Warner Bros. Television.