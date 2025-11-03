The Rainmaker: trailer della nuova serie Sky Exclusive tratta dal romanzo di John Grisham

È stato rilasciato il trailer ufficiale di The Rainmaker, la nuova serie Sky Exclusive tratta dal romanzo bestseller di John Grisham, già portato al cinema nel 1997 da Francis Ford Coppola con il celebre film L’uomo della pioggia. La serie, prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television, sarà disponibile dal 5 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Un legal thriller ad alta tensione

The Rainmaker è un legal thriller potente e ricco di tensione, che esplora i limiti della morale, del potere e del desiderio di verità. Nel corso dei suoi dieci episodi, la serie mette in scena un racconto corale dove nulla è come sembra, riprendendo lo spirito del romanzo originale di Grisham e attualizzandolo con nuovi volti e sensibilità contemporanee.

Appena uscito dalla facoltà di legge, Rudy Baylor (interpretato dal giovane Milo Callaghan) si ritrova catapultato nel suo primo grande caso: una battaglia legale alla Davide contro Golia contro Leo Drummond (John Slattery), avvocato di fama e vecchia volpe delle aule di tribunale. A sostenerlo ci sono la sua mentore Bruiser (Lana Parrilla) e l’eccentrico assistente paralegale Deck (P. J. Byrne). Quando Rudy e il suo team scoprono due cospirazioni legate alla misteriosa morte del figlio di un cliente, il giovane avvocato dovrà decidere fin dove spingersi per ottenere giustizia — e a quale prezzo.

Cast e produzione di The Rainmaker

Oltre ai protagonisti Milo Callaghan, John Slattery, Lana Parrilla e P. J. Byrne, nel cast figurano anche Madison Iseman, Dan Fogler, Wade Briggs e Robyn Cara. La serie è ideata, scritta e prodotta da Michael Seitzman (Code Black, Quantico), che ne è anche lo showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano lo stesso John Grisham, Jason Richman, David Gernert e Jason Blum, fondatore di Blumhouse Television.

Data d’uscita e dove vederla

The Rainmaker sarà disponibile dal 5 dicembre 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Con la forza del romanzo originale di Grisham e la produzione firmata Blumhouse, la serie promette di diventare uno dei legal thriller più attesi dell’anno.