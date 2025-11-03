The King’s Man – Le origini: la spiegazione del finale

Terzo capitolo del franchise Kingsman, il finale di The King’s Man – Le origini scuote la formula stabilita nei precedenti film. Dopo il successo di Kingsman – Secret Service del 2014, con Taron Egerton e Colin Firth, e Kingsman – Il Cerchio d’Oro, il film contiene molti tropi ormai familiari e segni distintivi della serie. Tuttavia, mentre i fan troveranno ancora molto da apprezzare, ci sono alcuni importanti punti di differenza con il finale di The King’s Man – Le origini, oltre ad altre caratteristiche chiave.

Il film si svolge all’inizio del 1900, prima della Prima Guerra Mondiale, dove un aristocratico di nome Orlando Oxford, alias il Duca di Oxford (Ralph Fiennes), è coinvolto nei piani di guerra in Europa. Egli è un pacifista, avendo perso la moglie mentre lavorava per la Croce Rossa durante la guerra boera nel 1902, e da allora ha deciso di aiutare l’Inghilterra dalla sua posizione di Duca per evitare il conflitto. Anni dopo, con l’inizio della prima guerra mondiale, il figlio di Oxford, Conrad (Harris Dickinson), è implacabile nel suo desiderio di unirsi allo sforzo bellico, mentre Oxford lo ostacola, avendo promesso alla moglie morente di tenere il figlio lontano dal pericolo.

Lavorando dietro le quinte, Oxford confida con Re Giorgio V (Tom Hollander), il Segretario alla Guerra britannico Herbert Kitchener (Charles Dance) e il suo aiutante di campo, il Capitano Morton (Matthew Goode), per contribuire a scongiurare la minaccia di un conflitto più grande, sperando di porre fine alla guerra invogliando gli Stati Uniti a farsi coinvolgere. Nel frattempo, un consiglio segreto guidato da un misterioso personaggio chiamato Il Pastore, riunisce ogni sorta di cattivi storici, da Mata Hari (Valerie Pachner) a Erik Jan Hanussen (Daniel Bruhl) a Grigori Rasputin (Rhys Ifans), che lavorano tutti insieme per contribuire a influenzare lo sforzo bellico che alla fine porterà all’annientamento della Gran Bretagna.

In definitiva, il finale de The King’s Man – Le origini è probabilmente più tragico di quello dei due precedenti episodi del franchise. È anche indubbiamente vero che la narrazione gioca velocemente con la storia consolidata, affrontandola con una spavalderia senza peli sulla lingua. Tuttavia, nonostante il mix tra il tono familiare di Kingsman e una tristezza poco familiare, non c’è dubbio che il finale getti efficacemente le basi per la futura agenzia di spionaggio Kingsman. Ad ogni modo, ecco cosa succede nel finale del film e perché.

Cosa succede nel finale di The King’s Man – Le origini

Dopo l’uccisione di Rasputin, Conrad annuncia al padre che si unirà alla guerra. Chiede il suo appoggio, che Oxford nega, poiché verrebbe meno alla promessa fatta alla madre di Conrad di tenerlo al sicuro. Conrad si arruola comunque e Oxford si organizza segretamente per tenerlo lontano dai pericoli. Tuttavia, Conrad aveva previsto questa eventualità e si scambia il posto con un altro soldato di nome Archie Reid (Aaron Taylor-Johnson), che poco dopo torna al maniero di Oxford per consegnare una lettera di Conrad. Mentre si trova in prima linea con la sua nuova identità, Conrad aiuta a intercettare le informazioni di un agente britannico caduto.

Dopo una battaglia con le truppe d’assalto tedesche, Conrad trova l’agente e lo riporta in trincea. Tuttavia, un altro soldato scopre che Conrad si fa chiamare Archie Reid e lo uccide, pensando che Conrad sia una spia, poiché il soldato dice di conoscere il vero Archie. La notizia della morte di Conrad sconvolge Oxford, che si ritira nella tristezza e nell’isolamento, non avendo mantenuto la promessa fatta alla moglie. In seguito viene rianimato da Polly, che gli dice che lascerà il servizio se non si riprende, ricordandogli la sua missione di usare il suo privilegio per migliorare il mondo.

Oxford si ripulisce e si reca all’ambasciata americana di Londra, dove ha un breve alterco con Mata Hari, che gli porta informazioni sulla posizione del Pastore. Oxford, Shola e Polly si infiltrano nella scogliera in Scozia e finalmente affrontano il Pastore, che si rivela essere il Capitano Mortan, una spia scozzese che si dice intenzionato a distruggere l’Inghilterra come punizione per l’acquisizione della sua terra ancestrale. Andando contro la sua solita natura pacifista, Oxford uccide il Pastore e individua un “sex tape” di Mata Hari e del Presidente Wilson. Fa consegnare il nastro al Presidente, che lo getta nel fuoco, distruggendo le prove della sua infedeltà e spingendo gli Stati Uniti a unirsi allo sforzo bellico, ponendo fine alla Prima Guerra Mondiale.

Chi ha fondato The Kingsman e qual è il significato del nome?

Negli ultimi istanti del film, Oxford fa incontrare tutti gli attori coinvolti nella missione nella sartoria Kingsman (che funge da luogo d’incontro segreto per tutto il film), dove annuncia di aver acquistato il negozio e che servirà come luogo d’incontro per la loro nuova organizzazione segreta di spionaggio, che il Re adotta come braccio della comunità dei servizi segreti britannici. Oxford annuncia anche che ai presenti verranno assegnati nomi in codice che si riferiscono a Re Artù, poiché la storia era molto cara al figlio defunto, Conrad. Oxford è Artù, Polly è Galahad, Shola è Merlino, Archie Reid è Lancillotto, l’ambasciatore degli Stati Uniti (Stanley Tucci) è Bedivere, mentre Re Giorgio V prende il nome di Percival.

Il fondatore, dunque, non è altro che il Duca di Oxford, capo de facto dell’organizzazione Kingsman. In Kingsman – Secret Service, Artù è interpretato da Michael Caine, che si scopre lavorare per gli antagonisti di quel film. Nel sequel, Kingsman – Il cerchio d’oro, un nuovo Artù è interpretato dal veterano Michael Gambon. Il significato di “The King’s Man” si riduce al fatto che Oxford è un gentiluomo al servizio di Re Giorgio V e, per procura, della Gran Bretagna stessa. Il legame arturiano dei soprannomi deriva dal figlio di Oxford, Conrad, che si è appassionato alla storia fin da piccolo, arrivando a chiamare suo padre Artù. In sostanza, l’uso dei nomi di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, fino ai film dei giorni nostri, è in onore del defunto Conrad.

The King’s Man – Le origini è davvero un film contro la guerra

La ragione principale per cui l’organizzazione si riunisce in veste ufficiale è dunque quello di impedire che la guerra abbia mai luogo. Dopo aver perso il suo unico figlio in guerra, Oxford forma l’organizzazione come mezzo per sanare le proprie mancanze, sia nei confronti del figlio che del Paese. L’approccio pacifista di Oxford si rivelò però alla fine un costo per lui. Due guerre diverse, in due momenti diversi, gli hanno portato via moglie e figlio e, anche se si è avvicinato a queste situazioni da un luogo di cura e preoccupazione, la sua fede incrollabile nella nonviolenza si è rivelata inutile. Per fermare le guerre, avrebbe dovuto passare all’attacco, sconfiggendo la loro ascesa da dietro le quinte, come spia, e facendo ciò che era necessario, con la violenza o in altro modo, per il bene comune.

Oxford predica a Conrad anche di essere civilizzato e di essere un gentiluomo, dicendogli che questo termine sarebbe stato considerato debole solo secoli prima. L’evoluzione dell’uomo, così come l’elevato privilegio di alcuni, li richiama a una vocazione più grande che va oltre la violenza di base. Tuttavia, anche con tutte le prediche e gli insegnamenti, Conrad non riuscì a liberarsi dal desiderio di andare in guerra e combattere per il proprio Paese, un’azione che Oxford non poteva approvare. L’espressione “Oxfords not Brogues” è un termine coniato nei film originali di Kingsman, che implica che un Kingsman è più raffinato, più intelligente, più furbo e civilizzato della media delle persone.

In origine, il termine è un paragone con un tipo di scarpa che si indossa solo con gli abiti (Oxfords) piuttosto che con le scarpe destinate a essere usate in ambienti più rurali o casual (Brogues). Ora, con L’uomo del re, il termine ha una sorta di doppio significato che sostiene ancora l’originale, in quanto si riferisce al fondatore letterale dei Kingsman e all’essere più simili a lui, piuttosto che a tutti gli altri. In sostanza, significa essere un uomo migliore, un uomo civile, che cerca di fermare le guerre prima che si verifichino, piuttosto che essere la causa del loro inizio. In sostanza, riassume perfettamente la mitologia di Kingsman.

Il vero significato del finale di The King’s Man – Le origini

Il significato ultimo del finale di The King’s Man – Le origini è quindi la situazione di un genitore che vuole proteggere i propri figli (e la propria eredità) a tutti i costi, sperando di tenerli lontani da qualsiasi tipo di danno o sfida in modo che possano vivere al meglio. Tuttavia, il mondo ha spesso altri piani, e i genitori devono accettare a malincuore che i loro figli sceglieranno la loro strada, per quanto pericolosa, e che non c’è nulla che si possa fare per fermarli. Nel caso di Oxford, i suoi tentativi di mantenere la promessa di una donna morente e di promuovere le proprie convinzioni sul pacifismo non sono stati sufficienti a fermare il desiderio del figlio di andare in guerra e combattere.

È il più grande onere di un genitore, accettare che i propri figli crescano e scelgano la propria strada, una lezione che costa a Oxford molto dolore e rimorso. Oxford ha scelto di affrontare la sua perdita formando la Kingsman, un’organizzazione che si dedica a fermare la guerra e i conflitti prima ancora che inizino, salvando così le vite dei molti figli e figlie che avrebbero scelto di marciare verso il loro destino se quegli eventi fossero mai arrivati alle loro porte. Come sappiamo dai primi due film di questo franchise, l’organizzazione è ancora attiva e funzionante nel presente.