Debutterà oggi lunedì 4 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW The Regime – Il Palazzo del potere, nuova e attesa miniserie HBO in sei episodi con la vincitrice del Premio Oscar Kate Winslet.

Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears (episodi 1, 2, 4) e Jessica Hobbs (3, 5, 6), la serie The Regime – Il Palazzo del potere Sky Exclusive è una dark comedy in sei episodi con un grande cast che comprende, accanto a Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant.

La trama di The Regime – Il Palazzo del potere

The Regime – Il Palazzo del potere racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno e fittizio regime autoritario europeo. Al centro la figura della potente Cancelliera Elena Vernham (Winslet), che però si trova minacciata da un dissenso interno sempre più forte. Con l’aiuto del suo braccio destro, tenterà di assicurarsi il potere mentre le cose cominciano a sgretolarsi intorno a lei.

Will Tracy è sceneggiatore e showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart, Jen Spyra e Juli Weiner.