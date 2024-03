Per Dune: Parte Due, Denis Villeneuve si è addentrato nel deserto arabo e ha trascorso quasi un mese con la produzione per le riprese nell’Oasi Liwa di Abu Dhabi, che ha fornito una parte sostanziale del paesaggio del pianeta desertico Arrakis, dimora dei mostruosi vermi sandwich.

Denis Villeneuve ha elogiato la location e i servizi forniti dalla Abu Dhabi Film Commission e dalla Epic Films, società di servizi di produzione con sede negli Emirati Arabi Uniti, in un video promozionale dietro le quinte, a cui Variety ha avuto accesso in esclusiva.

Dune: Parte Due parla del rapporto tra gli esseri umani e la natura”, dice Villeneuve nel promo che contiene anche testimonianze di Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson e del direttore della fotografia Greig Fraser, tra gli altri.

“Per me era importante portare quella natura sullo schermo“, aggiunge il regista, in modo che il pubblico ci creda “se sente che c’è qualcosa che sembra reale, che sembra tattile“.

Così, dopo aver girato per cinque giorni nel deserto di Abu Dhabi per il primo capitolo di “Dune“, Villeneuve e l’intero cast e la troupe sono tornati per Dune: Parte Due e hanno trascorso 27 giorni tra le imponenti dune ondulate di Liwa, alcune delle quali alte più di 600 piedi, ai margini del Rub’ Al Khali, il più grande tratto di deserto ininterrotto del mondo.

“Avevamo una rete di 18 miglia di strada che ci portava in diversi luoghi dove c’erano tende, catering, gru da costruzione, sollevatori telescopici e tutto il resto“, racconta la produttrice esecutiva Tanya Lapointe.

“È stata un’impresa enorme, ma spettacolare“, aggiunge Lapointe, che è stato anche regista di seconda unità in Dune: Parte Due.

Legendary Pictures ha anche beneficiato del generoso sconto del 30% della Abu Dhabi Film Commission (ADFC) sulle spese di produzione nell’Emirato.

Per i professionisti della produzione in loco, “la sfida principale per Dune: Parte Due è stata la logistica“, ha dichiarato a Variety il produttore Robbie McAree, capo della Epic Films con sede negli Emirati Arabi Uniti, che ha lavorato a entrambi i film di “Dune”, in un’intervista sui vari aspetti della parte di Abu Dhabi della produzione.

La sfida principale di questa volta è stata la logistica. Denis non voleva girare negli stessi luoghi in cui avevamo girato “Dune: Parte Uno”, quindi ci siamo addentrati nel deserto, più vicino al confine con l’Arabia Saudita, un deserto di confine così grande e vuoto. Andavamo a cercare nuovi posti, perché questo era uno dei suoi obiettivi principali: non voleva usare le stesse location.

Quanta troupe e quanti talenti locali ha utilizzato negli Emirati Arabi Uniti?

Per la produzione abbiamo utilizzato quasi 300 persone tra troupe e collaboratori locali, un numero piuttosto elevato rispetto alle circa 250 troupe internazionali che sono venute qui. Quindi c’erano molti professionisti locali, il che è fantastico. Anche per quanto riguarda le comparse, credo che ci siano state 500, o quasi, comparse locali che abbiamo utilizzato per tutti i 27 giorni. Quindi è stato un lavoro importante in termini di esigenze locali. E abbiamo potuto lavorare a stretto contatto non solo con la troupe e i talenti, ma anche con altri dipartimenti e fornitori strettamente affiliati alla Abu Dhabi Film Commission e alla municipalità di Abu Dhabi. Avevamo bisogno di tutta questa assistenza, soprattutto quando dovevamo costruire queste strade nel deserto.

Per quanto riguarda le sistemazioni, i talenti della lista A, come Timothee Chalamet e Zendaya, hanno dormito nel deserto?

Il luogo in cui abbiamo girato è ovviamente vicino al resort nel deserto Qasr Al Sarab Hotel, che è fantastico. Era il nostro punto di servizio. È un hotel incredibile, fantastico, con ottime strutture. Quindi, sì, c’erano tutti. Naturalmente, fin dall’inizio ci siamo resi conto che avremmo avuto una sfida in termini di quantità di letti. Così ho proposto ai produttori – i produttori internazionali – l’idea di costruire un campo. All’inizio mi guardavano come se avessi tre teste. Ma ha funzionato ed è stata un’ottima soluzione.