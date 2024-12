The Rookie 7: il trailer della settima stagione rivela il primo sguardo al ritorno del cast

Il trailer della settima stagione di Rookie rivela un primo sguardo al ritorno ricco di azione del cast, con il John Nolan di Nathan Fillion ancora una volta al centro della scena. Il finale della sesta stagione di Rookie è stato caratterizzato da un importante cliffhanger, con Monica (Bridget Regan) che ha fatto uscire di prigione l’ex marito di Oscar (Matthew Glave) e Bailey (Jenna Dewan), Jason (Steve Kazee). Questo pone le basi per ulteriori drammi e pericoli nei prossimi episodi, anche se con un po’ di tempo a disposizione del gruppo per prepararsi all’arrivo di minacce familiari. Tuttavia, sembra che la settima stagione si occuperà delle pericolose conseguenze di quanto accaduto.

Ora la ABC (via TV Promos) ha pubblicato il primo trailer della stagione 7 di The Rookie , che vede il ritorno di Nolan e degli altri poliziotti della polizia di Los Angeles per un’altra serie di episodi ricchi di azione. Il gruppo, con Tim Bradford (Eric Winter), Nyla Harper (Mekia Cox) e Wade Grey (Richard T. Jones) tra gli altri poliziotti, si prepara a fare irruzione in una casa piena di criminali insieme a una squadra SWAT. Il trailer passa poi a nuove scene, tra cui Nolan e Celina Juarez (Lisseth Chavez) di pattuglia, Lucy Chen (Melissa O’Niel) che parla dell’essere un poliziotto e il gruppo che trova un corpo sepolto.

Powered by

La sequenza finale vede Nolan su uno scooter, che si imbatte in qualcuno che cerca di sfuggirgli per abbatterlo. Quando scende dallo scooter, dice a Juarez: “Lavora più intelligentemente, non più duramente”. Il trailer si conclude confermando che la stagione 7 debutterà martedì 7 gennaio 2025 sulla ABC. Guardate il nuovo trailer completo qui sotto:

Cosa dice il nuovo trailer della settima stagione di The Rookie

Altri casi importanti da affrontare per Nolan e la polizia di Los Angeles

Il trailer della settima stagione di Rookie non rivela molto sui prossimi episodi, se non che il gruppo avrà a che fare, come al solito, con alcuni pericolosi criminali e piccoli delinquenti. Tuttavia, alcune aree di intrigo includono un corpo dissotterrato in un campo, mentre Nolan e Juarez sembrano essere coinvolti in un inseguimento di veicoli mentre sono di pattuglia. Nel trailer non compare nemmeno la Bailey della Dewan, il che ha senso, dato che la gravidanza dell’attore nella vita reale le impedirà di apparire nei primi episodi.

Nonostante la mancanza di un’attenzione particolare per le trame più grandi e attese, il nuovo trailer offre comunque molti accenni alle lotte quotidiane che la squadra dovrà affrontare nella settima stagione. Come indicano i loro piccoli tentativi di fermare i criminali, Monica, Oscar e Jason sono ancora minacce lontane che dovranno semplicemente tenere d’occhio mentre si occupano di criminali più rilevanti. Non è ancora del tutto chiaro se il cast di The Rookie sarà preparato a fronteggiare il ritorno degli antagonisti. Tuttavia, grazie alle loro abilità, saranno probabilmente in grado di affrontare qualsiasi cosa gli capiti a tiro.