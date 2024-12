Skeleton Crew: ecco 15 Easter Eggs con la storia originale di Star Wars

L’episodio 3 di Skeleton Crew contiene una vera e propria miniera di Easter Eggs. Con Jude Law nei panni di Jod Na Nawood e un equipaggio di ragazzi persi nella galassia di Star Wars, l’episodio 3 vede il nuovo equipaggio di The Onyx Cinder riunirsi ufficialmente per la prima volta. Sfuggendo ai pirati e cercando risposte sul mondo perduto di At Attin, questo nuovo episodio presenta alcuni grandi riferimenti, tra cui alcuni importanti collegamenti a Legends e agli anni Settanta.

Nell’episodio 3 della Skeleton Crew, Jod Na Nawood si allea con Wim, Fern, Neel e KB per fuggire da Port Borgo e trovare il mondo perduto dei ragazzi. Avendo bisogno di un modo per lasciare Borgo e allo stesso tempo di cercare il leggendario tesoro perduto di At Attin, Jod è più che disposto a far credere ai ragazzi di essere uno Jedi prima che le sue vere intenzioni vengano rivelate. Tenendo presente questo, ecco 15 dei più grandi Easter egg e riferimenti che si possono trovare nell’ episodio 3 di Skeleton Crew.

15 Jude Law in Skeleton Crew Jude Law è CRIMSON JACK Un nuovo alias importante che si collega alle leggende di Star Wars Oltre ai nomi di Capitan Silvo e Jod Na Nawood, è stato rivelato che il personaggio di Jude Law di Star Wars è conosciuto anche come “Crimson Jack”. Crimson Jack proviene da Legends, in particolare dai fumetti originali di Star Wars della Marvel del 1977. In queste storie, Crimson Jack era un rivale chiave di Han Solo, che aveva derubato Han e Chewis della ricompensa dell’Alleanza Ribelle dopo Una nuova speranza, che avevano sperato di usare per pagare Jabba the Hutt. Alla fine, però, Han Solo si dimostrò la canaglia migliore e sconfisse Crimson Jack. Nel canone stabilito, c’era un numero di Halcyon Legacy in cui l’incrociatore di lusso del titolo era vittima di un’imboscata da parte di un pirata di nome Crimson Jack e della sua ciurma. Tuttavia, questo numero era molto più vicino agli eventi della trilogia sequel rispetto a Skeleton Crew. Per questo motivo, è abbastanza probabile che il Crimson Jack dei fumetti e il Jack precedente di Jude Law siano due personaggi distinti nella linea temporaledi Star Wars (forse si tratta di un nome ereditato, come il “Dread Pirate Roberts” di The Princess Bride ).

14 Jod usa la Forza in un richiamo a Obi-Wan Kenobi Fuggendo dalla prigione con i bambini, Jod sembra usare la Forza per distrarre due pirati. Ciò non è dissimile da quando Obi-Wan Kenobi usa la Forza per distrarre ed eludere gli stormtrooper sulla Morte Nera in Una nuova speranza.

13 È possibile individuare la nave di Hondo Ohnaka a Port Borgo Come già visto nei primi due episodi di Skeleton Crew e in questo nuovo episodio, la nave del famigerato capitano pirata Hondo Ohnaka è visibile proprio al centro. Chiamata Katooni, sembra che la nave faccia parte del caos che Jod e i ragazzi si sono lasciati alle spalle quando sono saltati nell’iperspazio nell’ episodio 3 diSkeleton Crew.

12 L’atteggiamento anti-droide di Jod è un’eredità delle Guerre dei Cloni È stato subito stabilito che Jod Na Nawood ha una grande sfiducia nei confronti dei droidi in generale, non solo del primo compagno dell’Onyx Cinder, SM-33. Questo probabilmente deriva dall’odio diffuso nei confronti di molti droidi dopo le Guerre dei Cloni, non diversamente dal Din Djarin di Pedro Pascal ne I Mandaloriani.

11 Un altro droide da battaglia B1 Incontrando i resti di un droide da battaglia B1 a malapena funzionante durante la ricerca di SM-33, Jod accende brevemente il droide separatista prima che vada in pezzi. In modo esilarante, il B1 chiede se hanno vinto, apparentemente ignaro del fatto che le Guerre dei Cloni sono finite decenni prima.

10 Una voce familiare da Benjar Pranic Mentre contrabbanda l’SM-33 fuori da Port Borgo, Jod incontra uno dei suoi vecchi membri dell’equipaggio che dovrebbe suonargli familiare. Un Ishi Tib di nome Benjar Pranic, questo pirata alieno è doppiato dall’attore Alfred Molina. Molina è probabilmente noto soprattutto per aver interpretato il Dottor Octopus nei film della Sony dedicati all’Uomo Ragno, ma è anche un affermato doppiatore.

9 I trucchi dell’iperspazio sono così familiari Nonostante sia rimasta impigliata in un tubo del carburante, l’Onyx Cinder salta ugualmente nell’iperspazio, provocando un caos di massa a Port Borgo. Questo non è come altri salti di velocità non convenzionali visti nel canone di Star Wars, come il lightpeed skimming ne L’ascesa di Skywalker o la manovra di Holdo ne Gli ultimi Jedi.

8 Sì, Star Wars ci parla ancora delle probabilità Quando Jod chiede a KB, ancora sveglio, se si fida di lui, risponde che ha calcolato le basse probabilità che sia davvero un Jedi. Questo richiama C-3PO, che spesso rivelava le probabilità ai suoi compagni Ribelli nella trilogia originale, e Lobot, il braccio destro di Lando Calrissian, che analogamente aveva impianti cibernetici per aiutarlo a calcolare ed elaborare i dati.

7 Skeleton Crew utilizza alcuni effetti sonori classici Al momento dell’incontro con il vecchio contatto di Jod, Kh’ymm, nella colonna sonora di Skeleton Crew si sentono dei theremin , realizzati dal compositore Mick Giacchino. Si tratta di un suono fantascientifico molto classico e retrò. I theremin sono stati utilizzati anche nella colonna sonora della serie Loki della Marvel.

6 C’è una sonda porta molto familiare Jod e i bambini vengono inizialmente accolti dal droide guardiano di Kh’ymm, proprio come quello visto per la prima volta fuori dal palazzo di Jabba ne Il ritorno dello Jedi e in molti altri luoghi della galassia di Star Wars (compreso The Mandalorian).

5 “Ha perso un pianeta, Maestro Obi-Wan”. Nel tentativo di aiutare i ragazzi a trovare il “loro pianeta perduto”, i fan di Star Wars ricorderanno probabilmente una situazione simile nei prequel. Dopo tutto, cercare di trovare questo “gioiello perduto della Vecchia Repubblica” non è diverso da quando Obi-Wan Kenobi cercava di localizzare il mondo di Kamino che era stato cancellato dagli archivi Jedi.

4 Coruscant e Alderaan vengono nominati Per quanto riguarda gli altri mondi, Neel conferma che lui e i suoi compagni di At Attin sono venuti a conoscenza solo dei mondi principali della Repubblica, come Coruscant e Alderaan. Inoltre, non hanno mai sentito parlare della distruzione di Alderaan durante la Guerra Civile Galattica, a ulteriore conferma di quanto At Attin sia stata lontana dal resto della galassia.

3 Aspettate, cosa sono i numeri palmarini e i manufatti della “Proto-Repubblica”? Per aiutare la ricerca di At Attin, Kh’ymm usa un’insegna sullo zaino di Fern per affinare i suoi dati. A tal fine, dice di non aver mai visto “numeri palmarini su manufatti della proto-repubblica”. Si tratta quindi di un indizio interessante sul fatto che coloro che vivono nella linea temporale della Nuova Repubblica possiedono alcune conoscenze interessanti sulla galassia prima ancora che esistesse la Vecchia Repubblica.

2 La pattuglia del settore X-Wing arriva con i T-65 Quando la pattuglia della Nuova Repubblica arriva per arrestare Jod, si presenta sotto forma di due classici T-65 X-Wing. Sembra quindi che i nuovi T-70 della trilogia sequel siano ancora lontani, per non parlare del T-70 nero e arancione che caratterizza Poe Dameron.