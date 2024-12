Secret Level 2: I produttori hanno parlato dei prossimi potenziali giochi

I produttori esecutivi di Secret Level, Tim Miller e Dave Wilson, hanno fatto un’anticipazione sui giochi della seconda stagione e su ciò che vorrebbero vedere in futuro nell’antologia. Trasmessa in streaming su Prime Video, Secret Level rifà i videogiochi per il piccolo schermo, presentando titoli da Armored Core a Pac-Man in modi nuovi che rispettano comunque il materiale di partenza. Al momento sono stati rilasciati otto episodi, mentre i restanti sette sono previsti per il 17 dicembre 2024. La serie segue il successo dell’adattamento di Fallout realizzato da Prime Video all’inizio di quest’anno, segnando una nuova era di adattamenti di giochi per la piattaforma di streaming.

Parlando con Liam Crowley di Screen Rant, Miller e Wilson hanno discusso le loro idee per una potenziale stagione 2 di Secret Level , spiegando quali giochi vorrebbero portare nella serie antologica. Wilson ha parlato di un possibile episodio su Pong, mentre Miller ha aggiunto che potrebbe essere “altrettanto inquietante” dell’unico episodio di Pac-Man della serie. Crowley ha anche suggerito un potenziale episodio su Fortnite , al quale i produttori esecutivi si sono dimostrati favorevoli. Ecco cosa hanno detto Miller e Wilson qui di seguito:

Liam Crowley: Penso che, sulla base di questo show, siate al sicuro. So che alcune proprietà sono state lasciate in sospeso. Quando arriverà la seconda stagione, visto che so che questa cosa avrà il via libera per altre, qual è quella che vuoi assicurarti di tagliare?

Tim Miller: Amico, ce ne sono così tante. Ce ne sono tantissimi.

Dave Wilson: Quello che so di voler fare è, se riusciamo a trovare un modo, il nonno di tutti i videogiochi: devo trovare un modo per fare un episodio di Pong. Non so cosa sarà…

Tim Miller: Ma potrebbe essere altrettanto inquietante di Pac-Man.

Liam Crowley: Io spero solo in un episodio di Fortnite. Forse possiamo averlo in futuro. La storia è molto vasta.

Tim Miller: È come il Moby Dick dei videogiochi.

Dave Wilson: Amiamo quei ragazzi. Abbiamo lavorato molto con loro.

Miller è anche il creatore di Secret Level, mentre Wilson è il regista supervisore.

Cosa significa la dichiarazione di Miller e Wilson per il futuro di Secret Level

Miller ha creato sia Secret Level che Love, Death & Robots, una serie antologica in corso su Netflix per la quale è attualmente in fase di sviluppo la quarta stagione. Il suo curriculum dimostra che, se lui e Wilson hanno idee forti su dove portare la loro serie di videogiochi, in futuro potrebbero essere realizzati altri episodi. Dal momento che le loro idee potrebbero essere tratte da decenni di storia dei videogiochi, tutto è possibile , da Pong a Fortnite . Dal momento che hanno già incluso Unreal Tournament di Epic Games, si apre la porta al loro popolare battle royale, mentre la storia di Pong lo rende altrettanto fattibile.

I loro adattamenti possono anche essere molto diversi dal materiale di partenza, come l’episodio di Secret Level su Pac-Man, che offre una versione oscura e contorta del classico gioco del labirinto. Poiché la presentazione di qualsiasi franchise può essere incredibilmente unica, la serie antologica apre le porte a qualsiasi gioco per ottenere la propria esplorazione attraverso una lente unica. Se la seconda stagione dovesse essere realizzata, le decine o centinaia di potenziali giochi che possono essere adattati consentirebbero un’ampia gamma di interpretazioni diverse che vanno oltre i confini del materiale di partenza.