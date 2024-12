The Rookie – Stagione 7: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La popolare serie drammatica poliziesca della ABC The Rookie è diventata una delle istituzioni settimanali del network nel corso delle sei stagioni finora disputate, e ora il veicolo di Nathan Fillion torna per la settima stagione. Debuttata nel 2018, The Rookie segue John Nolan, un uomo medio di una piccola città che insegue il suo sogno di diventare un agente della polizia di Los Angeles diventando la più vecchia recluta nella storia del corpo. La serie sfrutta abilmente la sua premessa incentrata sui personaggi per stravolgere il consueto formato procedurale, e l’interpretazione di Fillion nel ruolo di Nolan è uno degli aspetti più brillanti dello show.

Ottenendo recensioni generalmente positive fin dal suo debutto, The Rookie è uno dei programmi di punta della rete e spesso utilizza la sua elevata produzione per offrire un prodotto di qualità molto superiore rispetto alla maggior parte degli altri show polizieschi di prima serata. Nel 2022 è stato commissionato uno spinoff intitolato The Rookie: Feds, ma è stato cancellato senza tanti complimenti dopo una sola stagione a causa degli scioperi di Hollywood del 2023. Anche la sesta stagione di The Rookie fu ritardata dagli scioperi, ma la breve pausa nella produzione non influì sulla popolarità complessiva della serie. Con queste premesse, la stagione 7 di The Rookie è in arrivo.

Rivelato il trailer della stagione 7

Mentre l’amato procedurale si prepara a tornare nel gennaio 2025, le ultime notizie arrivano sotto forma di un breve trailer della stagione 7 di The Rookie . Sulle note della canzone di successo di Billy Squire “The Stroke”, il trailer riprende Nolan e i suoi compagni della polizia di Los Angeles mentre indagano su crimini e affrontano criminali violenti. Dopo una toccante narrazione su come non si smette mai di “essere un novellino”, il trailer si conclude con Nolan che abbatte un sospetto utilizzando uno scooter a motore.

Data di uscita di The Rookie – Stagione 7

Gli show di successo come The Rookie sono spesso i fiori all’occhiello della programmazione autunnale di qualsiasi network, tuttavia la settima stagione della serie non occuperà il suo solito posto nel calendario. A causa delle elezioni presidenziali americane del 2024, The Rookie rientrerà nel palinsesto della ABC nei primi mesi del 2025. Dato che le elezioni attireranno l’attenzione degli spettatori in autunno, la ABC spera di proteggere la serie evitando troppe interruzioni. Pochi giorni dopo che una finestra di rilascio è stata rivelata online, l’ultima notizia conferma la data di rilascio della stagione 7 di The Rookie.

Il dramma poliziesco della ABC torna per la stagione 7 nel 2025

Mancando di qualche mese la programmazione autunnale della ABC per il 2024, è stato confermato che The Rookie debutterà martedì 7 gennaio 2025 alle 22:00 EST (via Deadline). La popolare dramedy poliziesca concluderà la programmazione del martedì di metà stagione della ABC, che inizia alle 20.00 con la terza stagione di Will Trent e il ritorno della prima stagione di High Potential alle 21.00. La stagione 6 diThe Rookie si è conclusa il 21 maggio 2024.

Il cast di The Rookie – Stagione 7

I personaggi vanno e vengono con una certa frequenza in show come The Rookie, ma la sesta stagione non ha introdotto molti cambiamenti per modificare l’ensemble della settima stagione. Tenendo conto di ciò, è lecito supporre che la maggior parte del cast principale riprenderà i propri ruoli in The Rookie – Stagione 7, compreso il ritorno di Nathan Fillion alla guida del cast nel ruolo del poliziotto John Nolan, da novellino a veterano. È stato confermato che Jenna Dewan salterà alcuni episodi della settima stagione a causa della sua gravidanza, ma Bailey Nune non salterà l’intera stagione.

Un’uscita di scena confermata è quella di Tru Valentino, che ha interpretato Aaron Thorsen dalla quarta stagione, e non è stata fornita alcuna ragione per il suo abbandono così brusco della serie. La prossima stagione ha già aggiunto alcuni nuovi membri al cast, entrambi nel ruolo di reclute in arrivo nella polizia di Los Angeles. Deric Augustine è stato scelto per interpretare il texano Miles, mentre Patrick Keleher vestirà i panni di Seth, un uomo dalla mente rapida e abile nel risolvere le situazioni difficili. Sia Keleher che Augustine avranno ruoli ricorrenti nella settima stagione e oltre.

L’intero cast principale dovrebbe comprendere:

Nathan Fillion – John Nolan

Alyssa Diaz – Angela Lopez

Richard T. Jones – Wade Grey

Melissa O’Neil – Lucy Chen

Eric Winter – Tim Bradford

Mekia Cox – Nyla Harper

Shawn Ashmore – Wesley Evers

Jenna Dewan – Bailey Nune

Lisseth Chavez – Celina Juarez

Deric Augustine – Miles

Patrick Keleher – Seth

La trama di The Rookie – Stagione 7

Sebbene The Rookie sia ancora una serie procedurale classica sotto molti aspetti, il finale della sesta stagione ha lasciato alcune questioni importanti che dovranno essere affrontate nei prossimi episodi. Il più urgente è l’evasione di Oscar dalla prigione, che sicuramente creerà scompiglio nella squadra in futuro. L’assenza di Bailey Nune in alcuni episodi della stagione, dovuta alla gravidanza di Jenna Dewan, potrebbe creare problemi alla storia. Tuttavia, gli sceneggiatori di The Rookie – Stagione 7 probabilmente prepareranno qualche nuova minaccia da affrontare per Nolan e la sua squadra.

The Rookie