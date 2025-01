Superman: James Gunn spiega come intende soddisfare le aspettative dei fan sui personaggi DC

Creature Commandos si è dimostrato un ottimo inizio per il nuovo DCU, anche se sarà Superman a fare la differenza per i DC Studios e il suo reboot del DC Extended Universe. L’approccio di James Gunn per ricominciare da capo ha suscitato molte perplessità, soprattutto perché non si tratta esattamente di un reboot completo. Se da un lato sta rifondando personaggi come Superman, Batman e Wonder Woman, dall’altro diversi attori di Peacemaker e The Suicide Squad riprenderanno i loro ruoli.

Jason Momoa, invece, abbandonerà il costume di Aquaman per entrare ufficialmente in azione come Lobo. Nel corso di una recente intervista con Screen Brief, è stato chiesto a Gunn come intende soddisfare le aspettative dei fan quando si tratta di rivisitare personaggi nuovi e familiari del DCU. Lo sceneggiatore e regista di Superman ha parlato in dettaglio della sfida di cercare di accontentare tutti, in particolare quando questi eroi e cattivi sono stati rappresentati in tanti modi diversi nel corso degli anni.

“La sfida più grande è che tutti nel mondo sanno chi è Superman e da dove viene. In parte questo è un vantaggio, perché in questo film non ci occupiamo di storie di origini. Praticamente tutti sanno che Clark Kent è arrivato qui su un razzo da bambino, mandato dai suoi genitori kryptoniani, e che una coppia di contadini lo ha adottato. Quindi, non dobbiamo affrontare tutto questo. Questo è un vantaggio, in un certo senso”.

“Ma anche il fatto che molte persone in questo mondo sono così intimamente legate a Superman, Batman e Wonder Woman, i tre grandi. Hanno idee specifiche su ciò che quel personaggio rappresenta per loro”, spiega Gunn. “La maggior parte delle persone è venuta da me e mi ha detto: “Non mi sono mai immedesimato in Superman perché è troppo potente. Mi sono immedesimato in Batman perché è come un perdente’. È una cosa che ho preso in considerazione fin dall’inizio: molte persone non si immedesimano in lui”.

“Penso che abbia un po’ a che fare con il modo in cui lo vediamo all’inizio del trailer e anche all’inizio del film. E ad altre persone piace Superman perché può prendere a pugni interi pianeti. Quindi devi avere a che fare con tutte queste persone diverse che hanno idee diverse su cosa dovrebbe essere Superman. E devi affrontarle tutte, sperando che la gente sia in grado di dire: ‘Bene, ok, mi piace la mia idea di Superman. Vediamo cos’è questa idea di Superman. Sediamoci per due ore a guardare questo film e vediamo cos’è’”.

“È quello che devi fare con il DCU, perché le cose continueranno a cambiare e ad evolversi. Molte persone continuano a dirmi: ‘Oh mio Dio, hai fatto questo trailer solo per me! Non posso crederci!”. E sai, altre persone la penseranno diversamente, ma potranno comunque godersi la storia e la nostra visione di Superman, o di qualsiasi altro personaggio DC”. Gunn si dimostra dunque consapevole della difficoltà di accontentare tutti, confermando di non aspirare a farlo ma cercando di inserire nei suoi personaggi quegli elementi ritenuti decisamente “immancabili”.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.