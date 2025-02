The Studio: trailer della nuova serie satirica Apple TV+ con Seth Rogen e Johnny Knoxxville

È stato rivelato l’ultimo trailer della nuova serie satirica di Seth Rogen, The Studio. The Studio è una serie comica in arrivo che racconta di uno studio cinematografico di Hollywood che lotta per far quadrare i conti in un periodo in cui è sempre più difficile far coincidere arte e affari. La serie nasce dalla mente di Rogen, che ha co-creato, co-scritto e co-diretto la serie, di cui è anche protagonista. Accanto a Rogen c’è un cast di primo piano che comprende Bryan Cranston, Paul Dano, Zac Efron, Catherine O’Hara e Kathryn Hahn.

Apple TV+ ha pubblicato il nuovo trailer di The Studio durante il Super Bowl. Il trailer inizia con un finto telegiornale che parla di “caos” in città e di un ordine di rifugio. Gli attori Johnny Knoxville e Josh Hutcherson impugnano delle armi e si preparano ad abbattere uno zombie, che finisce per scoprire le guance e far uscire una diarrea esplosiva e sanguinolenta su Hutcherson. Questa scena si rivela essere un trailer di DUHPOCALYPSE, un trailer realizzato dai registi in The Studio, che scoprono che i cinema non vogliono proiettare il trailer.

Cosa significa per The Studio

Il trailer di The Studio mostra la natura stellare della prossima serie comica. Hutcherson appare in un piccolo ruolo nel trailer di DUHPOCALYPSE, aggiungendosi al già impressionante cast. Quando la scena si sposta sullo studio di produzione di questo osceno film di zombie, si scopre che la società di produzione comprende una litania di star, tra cui Rogen e altri. Se una star del calibro di Hutcherson viene inclusa anche in uno stupido trailer dello show, la serie sarà sicuramente ricca di grandi talenti.

Il debutto di The Studio è previsto per mercoledì 26 marzo 2025.

Il trailer finale di The Studio evidenzia anche gli elementi meta-commentativi e satirici della serie. Ecco il trailer di uno show televisivo, che contiene un falso trailer osceno che una catena di cinema immaginaria non vuole mandare in onda. Il team viene sentito esprimere una vasta gamma di opinioni, con il personaggio di Knoxville che sottolinea il significato più profondo dietro il loro film di zombie defecanti e il personaggio di Rogen che insiste sul fatto che il trailer mostri la diarrea degli zombie nonostante DUHPOCAYLPSE sia “un film molto profondo e complesso”.