The Umbrella Academy – stagione 4: teaser trailer della stagione finale!

Mancano ancora tre mesi alla data della première della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, il che significa che non c’è momento migliore del presente per avere finalmente un trailer dell’ultimo gruppo di episodi della serie. Ieri Netflix ha stuzzicato i fan con un poster per il ritorno della serie, e oggi lo streamer ha deciso di svelare il primo trailer per la nuova avventura degli Hargreeves. La stagione finale debutterà l’8 agosto.

Il trailer della quarta stagione di The Umbrella Academy promette un po’ di vecchie assurdità familiari, nel modo in cui i fan hanno imparato a conoscerle e ad amarle. Il problema è, ovviamente, il colpo di scena che ha cambiato il destino di tutti gli Hargreeve. Ora si trovano in una linea temporale separata, dettata dal loro defunto patriarca Reginald (Colm Feore), in cui non possono contare sui loro poteri per proteggere se stessi e gli altri. Tuttavia, ci sono ancora persone che vogliono sterminare la ritrovata famiglia di (ex?) supereroi.

Questa stagione accoglierà anche alcuni nuovi personaggi a dir poco misteriosi: I dottori Jean e Gene Thibedeau, interpretati dai coniugi Megan Mullally (Will & Grace) e Nick Offerman (The Last Of Us). Per qualche motivo, i professori del community college sono fortemente interessati a una cassetta VHS di uno dei film di Allison (Emmy Raver-Lampman), quindi cosa succede? Anche David Cross (Arrested Development) sarà presente nella nuova stagione.

Lo showrunner di The Umbrella Academy ha parlato della quarta stagione

In un’intervista con Tudum, lo showrunner di The Umbrella Academy Steve Blackman ha anticipato alcuni eventi della quarta stagione e ha affrontato la scena post-credits della terza stagione che fa da sfondo alla nuova stagione. Ha dichiarato che nulla nella serie – compreso “Sparrow” Ben (Justin H. Min) nella metropolitana – è fatto per caso:

“Siamo chiari: quello è Sparrow Ben. La domanda che dovreste porvi è: che cazzo ci fa su un treno della metropolitana coreana a leggere un libro sulla ceramica? Strano, vero? Certo che lo è! Questa è “The Umbrella Academy”. Come ogni buon fan di “Umbrella” sa, nessun momento della serie esiste in modo isolato. Tutto ciò che vediamo ha un significato. E questo momento non fa eccezione. Ben ha un motivo per essere lì…“.

Nel cast di The Umbrella Academy figurano anche Elliot Page (Close To You) nel ruolo di Vanya, Tom Hopper (Love in the Villa) nel ruolo di Luther, Robert Sheehan (The Last Bus) nel ruolo di Klaus e Aidan Gallagher (Nicky, Ricky, Dicky & Dawn) nel ruolo di Five, David Castañeda nel ruolo di Diego e Ritu Arya nel ruolo di Lila. La sinossi ufficiale della stagione recita:

I fratelli Hargreeves si sono dispersi dopo che la resa dei conti all’Hotel Oblivion ha portato a un completo reset della loro linea temporale. Privati dei loro poteri, ognuno di loro è stato lasciato a cavarsela da solo e a trovare una nuova normalità, con gradi di successo molto diversi. Tuttavia, le caratteristiche del loro nuovo mondo inquietante si rivelano troppo difficili da ignorare a lungo. Il loro padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall’ombra ed è entrato nell’occhio pubblico, supervisionando un potente e nefasto impero commerciale. Una misteriosa associazione nota come i Custodi tiene riunioni clandestine nella convinzione che la realtà in cui vivono sia una menzogna e che stia per arrivare una grande resa dei conti. Mentre queste nuove e strane forze cospirano intorno a loro, la Umbrella Academy deve riunirsi un’ultima volta – rischiando di sconvolgere la pace traballante che tutti hanno sopportato così tanto per garantire – per mettere finalmente le cose a posto.