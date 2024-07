È propio il caso di dirlo, House of the Dragon 2 ha inserito un UOVO di pasqua, un Easter Egg su Daenerys Targaryen nel terzo episodio andato in onda lo scorso lunedì. Nel caso di Il mulino in Fiamme, l’uovo era effettivamente un uovo, o meglio tre.

Nella scena in questione, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) manda Rhaena (Phoebe Campbell) nella Valle, e poi dovrebbe viaggiare attraverso il Mare Stretto fino a Pentos. Rhaenyra dà anche a Rhaena quattro uova di drago da portare a Pentos per custodirle. Nel pilot di Il Trono di Spade, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) riceve un trio di uova di drago pietrificate come regalo di nozze a Pentos. Tre delle uova nella scena di House of the Dragon 2 sono dorate, verdi e nere, proprio come quelle di Dany.

I fan naturalmente si sono chiesti: tre di quelle uova che Rhaena sta trasportando sono le stesse che hanno regalato a Dany per il suo matrimonio? Le stesse uova che si sono schiuse in un trio di draghi, i draghi che hanno aiutato Dany a conquistare Westeros e che l’hanno portata alla rovina? Sembra proprio di sì.

House of the Dragon 2: confermato l’Easter Egg di Daenerys!

La regista dell’episodio, Geeta Vasant Patel, ha detto a Mashable: “Quelle sono le uova di Daenerys. Tutti noi che lavoriamo a questo show siamo grandi fan di Game of Thrones, quindi è stato molto emozionante girare quella scena.” Dato che ci sono quattro uova, si potrebbe supporre che una delle uova alla fine si schiuderà nel drago di Rhaena, che ne è ancora sprovvista, ma questa è una speculazione.

In un’intervista a Screen Rant, Patel ha anche parlato di quella scena sorprendente in cui Rhaenyra torna di nascosto ad Approdo del Re per avere un incontro segreto con Alicent Hightower (Olivia Cooke). Nota che Rhaenyra in realtà non era lì per cercare di fare un accordo con Alicent.

“Rhaenyra era lì per chiedere: ‘Mio padre mi amava? Mi ha mentito?”, Ha detto. “Ed è proprio questo il momento… Ti rendi conto che ci sarà una guerra perché nessuno dei due è disposto a scendere a compromessi. Penso che stia succedendo qualcosa di veramente profondo con Rhaenyra, perché lei è una persona che in passato è scesa a compromessi. Ma in questo momento, credo – e questo sono io come fan – ci sia un ego che sta crescendo in lei.”

Il nuovo episodio di House of the Dragon 2 andrà in onda lunedì prossimo.