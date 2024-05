Film Romantici su Netflix: i migliori 24 titoli da vedere in questo momento

Siete alla ricerca di una bella storia d’amore? Abbiamo raccolto i migliori film romantici in streaming su Netflix in questo momento, dalle commedie romantiche ai drammi strappalacrime a qualcosa di più sexy. Negli ultimi anni Netflix ha puntato sui propri contenuti romantici originali, quindi ci sono molte nuove uscite da controllare, ma ci sono anche alcuni classici, vincitori di premi e successi al botteghino. Quindi, senza ulteriori indugi, preparatevi a incontri, pubbliche professioni d’amore, giochi mentali, gesti romantici, balli lenti, seduzioni e a tutti i classici dei film romantici.

Se non avete trovato quello che cercate qui, date un’occhiata ai Migliori film romantici.

Mother of the Bride (2024)

Diretto da Mark Waters e scritto da Robin Bernheim, Mother of the Bride è una commedia romantica che inizia quando Emma (Miranda Cosgrove) sorprende la madre Lana (Brooke Shields) con la notizia del suo fidanzamento. Mentre madre e figlia si recano a Phuket, in Thailandia, per il matrimonio, le cose prendono una brutta piega quando si scopre che il padre dello sposo è l’ex fidanzato di Lana (Benjamin Bratt). Nel film compaiono anche Sean Teale, Chad Michael Murray e Rachael Harris in ruoli secondari.

Il film, che ricalca lo stampo ormai familiare dei film sul padre della sposa, ha avuto recensioni largamente sfavorevoli da parte della critica, con le interpretazioni di Shields e Cosgrove che hanno ricevuto alcune critiche. Tuttavia, se siete alla ricerca di una sciocca commedia romantica su Netflix, Mother of the Bride non vi deluderà. Ambientato in una splendida e sontuosa cornice e sufficientemente divertente da divertire, è un film carino che è ottimo per una visione casuale e confortevole.

Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga (2020)

Una commedia originale Netflix divertente e commovente, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga vede protagonisti Rachel McAdams e Will Ferrell nei panni di una coppia di cantanti islandesi che sognano di vincere l’Eurovision Song Contest. Diretto da David Dobkin (Shanghai Knights), il film è stato scritto da Will Ferrell e Harper Steele. Oltre ai due protagonisti, Eurovision Song Contest è interpretato anche da Dan Stevens, Graham Norton, Demi Lovato e Pierce Brosnan.

Non ci si può aspettare che Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga sia uno dei film più toccanti e romantici del 2020, ma non bisogna mai sottovalutare il potere di Rachel McAdams. La star di Mean Girls e Game Night dimostra ancora una volta di essere una delle attrici comiche più sottovalutate della sua generazione. Il film a volte fa ridere a crepapelle, ma le grandi sorprese sono le canzoni originali favolosamente orecchiabili e l’inaspettata tenerezza tra le risate che potrebbe lasciarvi con una lacrima negli occhi e un calore nel cuore. E questo non solo per la storia d’amore, che è sicuramente una parte importante del film.

Love Is in the Air (2023)

Diretto da Adrian Powers da una sceneggiatura di Caera Bradshaw e Katharine McPhee, Love Is in the Air è una commedia romantica tutta da ridere che racconta di Dana Randall (Delta Goodrem), pilota di idrovolanti, che trova l’amore nel posto più improbabile, con il suo partner romantico, William (Joshua Sasse), inizialmente intenzionato a far fallire gli affari di Dana. Il talentuoso cast del film è composto anche da attori del calibro di Mia Grunwald (Romance at the Vineyard) e Roy Billing (The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader).

In Love Is in the Air, il romanticismo in abbondanza è all’ordine del giorno, mentre la deliziosa chimica della coppia centrale prende vita. Sebbene il film abbia ricevuto recensioni ampiamente negative da parte della critica, è proprio il tipo di storia facile che rende divertente una serata romantica al cinema. Soddisfacendo tutte le esigenze del genere, Love Is in the Air è un volo dolce con poche turbolenze, con un cast eccellente che contribuisce a facilitare il film verso un atterraggio soddisfacente.

La felicità per principianti (2023)

Adattamento del popolare romanzo di Katherine Center, La felicità per principianti (Happiness For Beginners) di Vicky Wight è un film che ci ricorda che non è mai troppo tardi per riscoprire e ridefinire chi siamo. Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) interpreta Helen, una recente divorziata che decide di partecipare a un’escursione di sopravvivenza lungo l’Appalachian Trail nel tentativo di diventare un’altra persona rispetto alla donna solitaria che vede allo specchio. Durante il viaggio, la donna ritrova un vecchio amico del fratello (interpretato da Luke Grimes), che le offre una nuova prospettiva sul modo in cui vuole vivere la sua vita.

Sebbene il film abbia ricevuto un’accoglienza contrastante da parte della critica, questa commedia romantica è molto carina e Kemper e Grimes hanno un’intesa così facile ed elettrica sullo schermo, che ti coinvolge all’istante. Felicità per principianti è sostenuto da questa chimica e dalle interpretazioni dell’intero cast. Se non altro, vale la pena di vedere questo film se si vuole vedere Ellie Kemper in un ruolo drasticamente diverso dalle giovani donne allegre e vivaci che interpreta di solito.

The Perfect Find – Tutto è davvero possibile (2023)

Scritta da Leigh Davenport, diretta da Numa Perrier e basata sul romanzo di Tia Williams, The Perfect Find è una commedia romantica che vede Gabrielle Union (The Perfect Holiday) nei panni di Jenna Jones, una donna di quarant’anni che cerca di ricostruirsi una vita e una carriera dopo una rottura e un licenziamento molto pubblici. Nel suo viaggio per trovare un nuovo lavoro e l’amore, Jenna incontra un uomo più giovane di 20 anni, interpretato da Keith Powers (Before I Fall), che le fa rivalutare ciò che vuole veramente dalla vita. Sfortunatamente, il suo nuovo spasimante si rivela essere il figlio del suo dominante nuovo capo (Gina Torres), il che la costringe a scegliere tra la carriera che ha sempre desiderato e l’uomo che l’ha ispirata a perseguirla.

The Perfect Find è stato presentato in anteprima al Tribeca Festival nel 2023, dove ha vinto il premio del pubblico per il lungometraggio narrativo. Il film ha ricevuto recensioni positive dalla critica, soprattutto per la chimica tra i due protagonisti. Se siete alla ricerca di un film romantico di basso profilo ma confortevole, allora The Perfect Find è, beh, il film perfetto.

Guida turistica per innamorarsi (A Tourist’s Guide to Love)

Rachael Leigh Cook (She’s All That) e Scott Lý sono i protagonisti di Guida turistica per innamorarsi (A Tourist’s Guide to Love) del regista Steven Tsuchida. Il film segue una dirigente di nome Amanda Riley (Cook) che si reca in Vietnam per conoscere l’industria turistica del Paese. Lì incontra una guida turistica affascinante e carismatica di nome Sinh Thach (Lý). A completare il cast di questa simpatica commedia romantica ci sono attori esilaranti, tra cui Ben Feldman e Missi Pyle.

Attraverso una deliziosa storia di resilienza scritta da Eirene Donohue, A Tourist’s Guide to Love si tuffa a capofitto nei temi del crepacuore e delle seconde opportunità. Sebbene il film abbia ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, i suoi personaggi carismatici e simpatici e la colonna sonora orecchiabile rendono Guida turistica per l’amore un viaggio divertente.

Da me o da te (2023)

Il film d’esordio alla regia di Aline Brosh McKenna, Da me o da te (Your Place or Mine), segue i migliori amici a distanza Debbie Dunn (Reese Witherspoon) e Peter Coleman (Ashton Kutcher) mentre si scambiano le città e assaporano le difficoltà quotidiane dell’altro. Mentre Peter si prende cura del figlio di Debbie a Los Angeles, Debbie insegue un suo sogno a New York. Tuttavia, quando Debbie si innamora dell’affascinante Theo Martin, interpretato da Jesse Williams, la loro relazione si trasforma in un modo che né Debbie né Peter avrebbero potuto prevedere. Il film vanta un ottimo cast di supporto con attori del calibro di Zoë Chao, Tig Notaro e Steve Zahn.

Anche se non ha conquistato i cuori della critica, Your Place or Mine ha dimostrato di essere abbastanza popolare tra il pubblico, con oltre 80 milioni di visualizzazioni dal suo debutto su Netflix. Ricordando commedie romantiche iconiche come Quando Harry ti presento Sally e C’è posta per te, questa commedia romantica coast-to-coast ha un sacco di cuore e vi farà impazzire grazie all’incredibile cast di comici di cui è composta.

Sembrava perfetto… e invece (Good on Paper, 2021)

Scritta e interpretata dall’attrice comica Iliza Shlesinger, Good on Paper è una commedia romantica che racconta di una comica stand-up di nome Andrea (Shlesinger) che incontra Dennis (Ryan Hansen), un uomo che sembra avere tutte le carte in regola. Ma man mano che lo conosce, Andrea inizia a capire che Dennis potrebbe non essere chi dice di essere. Debutto alla regia di Kimmy Gatewood, questa divertente commedia sentimentale vanta anche un brillante cast di supporto, che include la leggenda Margaret Cho e l’ex allieva di GLOW Britney Young.

La premessa del film, deliziosamente affascinante, si basa su uno sfortunato evento reale della vita di Schlesinger. Good on Paper è un film di un’ora e mezza realizzato con cura e ricco di chimica tra tutto il cast. La storia passa bene da una commedia di routine allo schermo, abbracciando il non convenzionale e trovando l’umorismo nel dolore e nel disagio. Sebbene l’accoglienza della critica a Good on Paper sia stata contrastante, la trama non convenzionale e gli elementi di rottura del genere lo rendono un film divertente.

Holidate (2020)

Emma Roberts (American Horror Story) recita accanto a Luke Bracey (Elvis) nella commedia romantica Holidate, originale Netflix, diretta da John Whitesell e scritta da Tiffany Paulsen. Il film è incentrato su Sloane Benson (Roberts), che stringe un accordo con Jackson (Bracey) per essere l’uno l’accompagnatore delle vacanze dell’altra, senza intraprendere una relazione sentimentale. Come ci si potrebbe aspettare, questo “piano perfetto” crolla quando Sloane inizia a desiderare di più. Oltre ai due talentuosi protagonisti, Holidate si avvale di un cast di supporto stellare che comprende attori del calibro di Jake Manley (The Order), Jessica Capshaw (Grey’s Anatomy) e l’impareggiabile Kristin Chenoweth (Schmigadoon!).

Classica commedia romantica fino al midollo, Holidate bilancia brillantemente l’ilarità con momenti commoventi, dimostrandosi un film adorabile che espone in modo affascinante le pressioni familiari e sociali che derivano dall’essere single. Attraverso un delizioso viaggio alla ricerca dell’amore, Holidate si basa sui tropi film iconici e spesso irritanti delle vacanze, permettendo ai due sconosciuti single al centro del film di trovare un’attrazione inaspettata e una chimica genuina.

Linee parallele (2022)

Diretto da Wanuri Kahiu e scritto da April Prosser, Linee parallele (Look Both Ways9) è un dramedy romantico interpretato da Lili Reinhart, Danny Ramirez, Luke Wilson, David Corenswet e altri. Dopo che Natalie (Reinhart) va spontaneamente a letto con il suo amico Gabe (Ramirez), la sera della sua laurea ha un timore di gravidanza. Il film segue due percorsi diversi: come sarebbe la sua vita se il test fosse positivo e come sarebbe se fosse negativo.

Look Both Ways è un film divertente e affascinante che esplora l’idea che una decisione abbia il potere di cambiare per sempre la traiettoria della propria vita. Il film ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli da parte della critica e ha alcune storie avvincenti da raccontare, con l’attenzione alla carriera di Natalie oltre alla storia d’amore che rappresenta un cambiamento rinfrescante.

Persuasione (2022)

Basato sul romanzo di Jane Austen, Persuasione è una storia d’amore post-modernista con Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio) nei panni di Anne Elliot, una donna con il cuore spezzato a cui viene offerta una seconda possibilità per il vero amore. Diretto da Carrie Cracknell e scritto da Ron Bass e Alice Victoria Winslow, il film si avvale di un brillante cast britannico – tra cui l’impareggiabile Richard E. Grant (Loki) e il rubacuori di Crazy Rich Asians Henry Golding – in una classica storia d’amore ambientata in un’epoca passata.

Costumi meravigliosi e scenari e paesaggi mozzafiato, Persuasione è una festa per gli occhi, che rivela una storia di fondo destinata a strattonare le corde del cuore e a riscaldare l’anima. L’uso di elementi moderni come la rottura della quarta parete ha polarizzato il pubblico e la critica; lo si amerà o lo si odierà, ma sono proprio questi elementi ad aggiungere un tocco di freschezza alla storia ben rodata di Persuasione.

Love & Gelato (2022)

Tratto dal romanzo best-seller di Jenna Evans Welch, Love & Gelato di Brandon Camp segue la diciassettenne Lina (Susanna Skaggs) mentre cerca di esaudire l’ultimo desiderio della madre avventurandosi a Roma l’estate prima di partire per il college. Nonostante sia una persona socialmente goffa e introversa che preferirebbe trascorrere il tempo a casa, Lina accetta la sfida e trova più di quanto si aspettasse.

Love & Gelato è un’adorabile commedia sentimentale che piacerà sicuramente ai fan di Emily in Paris o a chiunque sia alla ricerca di una visione spensierata. Il film impiega molti degli amati tropi del genere – triangoli amorosi! L’amore istantaneo! Un’amica di sempre! – rendendolo dolce come il suo nome. Punti bonus per la splendida fotografia che mostra l’Italia in tutto il suo splendore.

Tutte le volte che ho scritto ti amo (To All the Boys I’ve Loved Before)

Tratto dal romanzo di Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before è una commedia sentimentale per giovani adulti diretta da Susan Johnson e scritta da Sofia Alvarez. Il film segue Lara Jean (Lana Condor), un’adolescente i cui peggiori incubi si realizzano quando cinque lettere che ha scritto alle sue cotte segrete vengono spedite a sua insaputa. Quando si confronta con la sua vecchia cotta, Peter (Noah Centineo), teme che questo possa ostacolare la sua attuale cotta, Josh (Israel Broussard). Lara Jean e Peter decidono di fingere una relazione per poter stare con le persone con cui vogliono davvero stare. Naturalmente, la finzione di stare insieme inizia a creare sentimenti reali tra i due.

To All the Boys I’ve Loved Before ha ricevuto un plauso quasi universale da parte della critica e dei fan e si è trasformato in un franchise con due sequel e una serie di prequel. Uno dei film romantici più popolari del 2010, To All the Boys I’ve Loved Before è una gioia dall’inizio alla fine, che permette di rivivere un’epoca in cui chi ti “piaceva” era la cosa più importante del mondo, senza i traumi del liceo. Se siete alla ricerca di una storia d’amore YA dolce e divertente per rallegrare la vostra giornata, non potete trovare di meglio.

Set It Up (2018)

L’affascinante commedia sentimentale Set It Up di Claire Scanlon segue due assistenti assillati (Zoey Deutch e Glen Powell) che decidono di incastrare i loro capi (rispettivamente Lucy Liu e Taye Diggs) per avere un po’ di prezioso tempo libero lontano dal loro impegnativo lavoro. Tuttavia, con tutti i loro intrighi, iniziano a innamorarsi l’uno dell’altra.

Scritto da Katie Silberman, Set It Up ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli dalla critica. Se siete alla ricerca di una commedia romantica affascinante ma non volete rivedere per l’ennesima volta un film del passato, dovreste assolutamente dare una possibilità a questo film. Le battute da commedia romantica si vedono lontano un miglio, ma sono fatte così bene e in modo così efficace che non ci si fa caso. In più, il film è frizzante grazie alle eccezionali interpretazioni degli splendidi Deutch e Powell, che dovrebbero essere la Meg Ryan e il Tom Hanks della generazione streaming.

Let It Snow – Innamorarsi sotto la neve

Adattamento dell’omonimo romanzo YA di Maureen Johnson, John Green e Lauren Myracle, Let It Snow è una frizzante commedia sentimentale che segue una serie di storie d’amore che si sovrappongono in un fatidico giorno di neve del periodo natalizio. Diretto da Luke Snellin, il film è interpretato da Isabela Merced (Dora e la città d’oro perduta), Shameik Moore (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Kiernan Shipka (Chilling Adventures of Sabrina) ed è stato scritto da Kay Cannon, Victoria Strouse e Laura Solon.

Un po’ come Love Actually per gli adolescenti, Let It Snow è un film dolce da cima a fondo, interessato ai drammi dell’amicizia tra adolescenti e alle lotte domestiche quanto alle storie d’amore che sbocciano. Inoltre, è ricco di interpretazioni deliziose da parte di un cast di giovani emergenti. Molte delle storie d’amore natalizie di Netflix seguono il filone di Hallmark Channel, e non c’è assolutamente da giudicare se questo è il vostro genere preferito, ma per chi vuole una storia d’amore natalizia vecchio stile, Let It Snow è proprio quello che fa per voi.

Alex Strangelove (2018)

Scritto e diretto da Craig Johnson, Alex Strangelove è una commedia romantica sul tema dell’adolescenza. Daniel Doheny interpreta Alex Truelove, un liceale all’ultimo anno e rappresentante di classe che ha una relazione con la sua migliore amica Claire (Madeline Weinstein). La coppia fissa una data per fare sesso per la prima volta. Come si può immaginare, qualcosa fa deragliare questi piani, e quel qualcosa è l’affascinante adolescente apertamente gay Elliot (Antonio Marziale). Dopo averlo conosciuto a una festa, Alex inizia ad avvicinarsi a Elliot, il che lo porta a mettere in discussione la sua sessualità.

Alex Strangelove è stato presentato in anteprima al San Francisco International Film Festival nel 2018 e ha ricevuto recensioni ampiamente positive dalla critica. Pur non essendo particolarmente profondo, il film offre una storia divertente e piacevole sull’accettazione di se stessi che vale la pena di vedere. Sì, Alex Strangelove è una commedia romantica, ed è per questo che è entrata in questa lista, ma ciò che rende il film così accattivante non è tanto la storia d’amore quanto l’arco personale del protagonista.

Someone Great (2019)

A metà strada tra una storia d’amore e una commedia notturna e scatenata, Qualcuno di grande è incentrato su una giovane donna (Gina Rodriguez) che esce per un’ultima notte folle con i suoi migliori amici prima di lasciare la città. Inoltre, è stata appena lasciata dal suo fidanzato di sette anni (LaKeith Stanfield). Scritto e diretto da Jennifer Kaytin Robinson, al suo debutto alla regia, il film è interpretato anche da Brittany Snow, DeWanda Wise e Peter Vack.

Someone Great ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli da parte della critica, con le interpretazioni che sono state acclamate come il punto forte del film. Stanfield, in particolare, è al massimo del suo fascino in questo film, e l’intesa che ha con la Rodriguez è da urlo, e ti tiene avvinto al loro amore anche se sai che è finito. C’è un sacco di commedia sgangherata, ma la dinamica tra Rodriguez e Stanfield è ciò che dà al film il suo cuore e la sua scintilla.

L’incredibile Jessica James (2017)

Una commedia romantica scritta e diretta da James C. Strouse, The Incredible Jessica James segue la protagonista, fieramente indipendente, mentre affronta la vita dopo una rottura. Aspirante commediografa che vive a New York, Jessica James sta cercando (e fallendo) di dimenticare il suo ex quando finisce a un appuntamento al buio con un recente divorziato. Nonostante l’inizio imbarazzante, i due finiscono per andare d’accordo e per farsi strada insieme nel mondo post-rottura nel miglior modo possibile. Il film vede l’iconica Jessica Williams nel ruolo di protagonista e vanta un cast di supporto che include Chris O’Dowd, Noël Wells e Lakeith Stanfield.

Sexy, divertente e decisamente moderno, L’incredibile Jessica James è una nuova versione della commedia sentimentale che non asseconda il minimo comune denominatore, e ha ricevuto molti elogi dalla critica proprio per questo. Il film è stato il primo ruolo da protagonista di Jessica Williams dopo la sua partecipazione al Daily Show, e l’attrice ha illuminato lo schermo. Il personaggio di Jessica James potrebbe non essere così incredibile come il titolo fa credere – è piuttosto egoista e ingenua – ma è appassionata, cruda e ambiziosa e la Williams riesce a farsi amare nonostante i suoi difetti. L’interpretazione del sempre affascinante Chris O’Dowd non guasta, e i due hanno una chimica elettrica mentre cercano di navigare insieme nelle acque del cuore spezzato verso qualcosa di sano e nuovo.

Finché forse non vi separi (2019)

Interpretato da Randall Park e Ali Wong, Always Be My Maybe è la storia di una coppia di migliori amici adolescenti che, dopo essersi allontanati, si ritrovano di nuovo insieme in età adulta, anche se le loro vite hanno seguito percorsi molto diversi. Diretto da Nahnatchka Khan, il film è stato anche co-scritto da Park e Wong insieme al drammaturgo e sceneggiatore Michael Golamco. Il cast di Always Be My Maybe comprende anche Michelle Buteau, James Saito, Vivian Bang, Daniel Dae Kim e Keanu Reeves.

Netflix ha riportato in auge la commedia sentimentale con Set It Up del 2018, e Always Be My Maybe è altrettanto affascinante e piacevole, riscuotendo successo sia tra la critica che tra il pubblico. Park e Wong sono dinamici insieme, e il film si prende il tempo di respirare con alcune sequenze drammatiche ben ritmate. Non mancano nemmeno gli attori che rubano la scena: Michelle Buteau è uno spasso e Keanu Reeves dimostra ancora una volta che il suo talento non conosce limiti.

L’altra metà (2020)

Scritto e diretto da Alice Wu, L’altra metà (The Half of It) offre un aggiornamento del classico Cyrano de Bergerac. Il film segue la timida studentessa Ellie Chu (Leah Lewis), che scrive lettere d’amore per l’inarticolato atleta della scuola Paul Munsky (Daniel Diemer) per corteggiare la bella Aster Flores (Alexxis Lemire). Quello che Paul non sa è che Ellie è segretamente innamorata della stessa Aster.

Acclamato dalla critica e candidato a numerosi premi, The Half of It è una brillante esplorazione di tre adolescenti alla ricerca della loro identità e affamati del loro primo amore, il tutto avvolto in un triangolo amoroso disordinato e affamato che non dà mai l’impressione di essere scadente o sfruttato. Splendidamente girato, dal ritmo incalzante e pieno di personaggi che non si può fare a meno di amare, il toccante racconto di Wu è una storia d’amore adolescenziale di grande impatto e autoconsapevole, dolceamara come la realtà.

The Old Guard (2020)

Adattamento di una graphic novel, The Old Guard è un esplosivo film d’azione fantasy diretto da Gina Prince-Bythewood. Potreste essere sorpresi di vedere un film d’azione ad alto budget in questa lista, ma, che ci crediate o no, il film presenta una bella sottotrama romantica all’interno della sua cornice di film di supereroi. The Old Guard è incentrato su un gruppo di mercenari immortali, tutti vecchi di secoli, che devono lottare per proteggersi quando qualcuno scopre il loro segreto. Il film è interpretato da Charlize Theron, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari e Luca Marinelli nei panni del gruppo titolare, con KiKi Layne nel ruolo del loro nuovo membro, ed è stato scritto da Greg Rucka, autore anche della serie a fumetti originale.

È sorprendente quanto sia ben realizzata la sottotrama sentimentale tra Joe (Kenzari) e Nicky (Marinelli) in La vecchia guardia, ma se si considera il fatto che è diretto dal regista di Love & Basketball e Beyond the Lights, tutto inizia ad avere senso. Quei film sono due dei migliori film romantici del XXI secolo, e la Prince-Bythwood fa spazio per un’altra splendida storia d’amore infilata nel suo thriller supereroistico da sballo. Naturalmente, gran parte del merito va allo sceneggiatore originale Greg Rucka, che ha messo bene in chiaro che la storia d’amore gay doveva essere inserita come condizione per il suo contratto cinematografico, e altrettanto a Kenzari e Marinelli, che ci fanno innamorare di Joe e Nicky tanto quanto lo sono tra di loro. Nelle mani di Prince-Bythewood, la loro immortale storia d’amore è una sottotrama adorabile e svenevole che quasi ruba l’intero spettacolo.

Sierra Burgess è una sfigata (2018)

Una storia d’amore moderna diretta da Ian Samuels (The Map of Tiny Perfect Things) e scritta da Lindsey Beer (Pet Sematary: Bloodlines), Sierra Burgess Is a Loser è un film per liceali che esplora i temi dell’identità, dell’amicizia e della fiducia in se stessi. Quando la cheerleader cattiva Veronica (Kristine Froseth) dà al quarterback del liceo Jamey (Noah Centineo) il numero dell’impopolare Sierra Burgess (Shannon Purser) invece del suo per evitare le avances di Jamey, Jamey inizia inconsapevolmente a innamorarsi di Sierra.

Sebbene Sierra Burgess Is a Loser sia in fondo una commedia romantica, è l’amicizia che si sviluppa tra Sierra e Veronica che porta allo sviluppo più profondo del personaggio di Sierra, una ragazza che sta diventando se stessa e sta imparando ad amarsi. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive, anche se ha affrontato alcune critiche per il catfishing e altri elementi sconfortanti.

Raccontami di un giorno perfetto (All the Bright Places, 2020)

In questa storia d’amore liceale ambientata nell’Indiana, l’amore sboccia tra Theodore Finch (Justice Smith) e Violet Markey (Elle Fanning) dopo che Theodore ha convinto Violet a desistere da un tentativo di suicidio. Adattato dall’omonimo romanzo della co-sceneggiatrice del film, Jennifer Niven, All the Bright Places segue questi due adolescenti, ognuno in lotta con i propri demoni interiori, mentre iniziano ad avvicinarsi. Diretto da Brett Haley e scritto da Niven e Liz Hannah, il film è interpretato anche da Alexandra Shipp, Kelli O’Hara, Keegan-Michael Key e Luke Wilson.

Sebbene il libro sia migliore, All the Bright Places orchestra con successo una sinfonia di emozioni, giustapponendo un’oscurità avvincente a una compassione tenera e leggera. Nonostante i loro ostacoli interiori, questi due adolescenti trovano un grande amore l’uno nell’altro e, quando la tragedia colpisce ancora una volta, l’amore che hanno trovato in Tutti i luoghi luminosi continua a vivere. Il film è stato accolto favorevolmente dalla critica ed è una storia d’amore ben realizzata e ben recitata che vi spezzerà il cuore.