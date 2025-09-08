The Walking Dead: Daryl Dixon ha lasciato Londra nella terza stagione per una buona ragione

Il popolare spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, ha cambiato location per la sua terza stagione, e il produttore senior di The Walking Dead Greg Nicotero ha spiegato il perché. Alla fine della seconda stagione di Daryl Dixon, il personaggio principale, insieme a Carol, abbandona la Francia e decide di trasferirsi a Londra.

Daryl Dixon è il quinto spin-off di The Walking Dead. La terza stagione della serie debutterà il 7 settembre 2025 su AMC e sarà disponibile anche in streaming su AMC+. Daryl Dixon vede Norman Reedus nel ruolo del protagonista, affiancato da Melissa McBride, che faceva parte del cast principale di The Walking Dead.

Nella terza stagione dello spin-off di The Walking Dead, Daryl e Carol finiscono a Londra, ma l’ambientazione principale della stagione è la Spagna. In un’intervista con Owen Danoff di ScreenRant, Nicotero ha rivelato che l’idea per Daryl Dixon è quella di ambientarlo in un paese diverso ogni stagione. Questo per garantire che la serie abbia una sua identità. Ecco i commenti di Nicotero:

ScreenRant: “Come mai avete scelto la Spagna? C’era qualche altro paese in lizza, o avete mai pensato di rimanere a Londra? Perché anche il primo episodio è davvero accattivante dal punto di vista visivo”.

Greg Nicotero: “Beh, credo che fosse circa a metà della prima stagione, quando eravamo in Francia, che è nata l’idea di rendere Daryl più mobile. Ricordo di aver pensato: ‘Wow, è un’idea fantastica; ogni stagione [potrebbe] essere ambientata in un paese diverso e potremmo davvero spargere le nostre ali in tutta Europa’. Abbiamo trascorso 15 anni della serie ad Alexandria e in Georgia, e poter vedere come sarebbe stato il reset una volta che l’apocalisse zombie fosse scoppiata in Francia o in Spagna. Penso che a un certo punto abbiamo parlato della possibilità di ambientare un’intera stagione a Londra. So che a un certo punto è stata presa in considerazione l’Irlanda, e penso che l’idea fosse: “Beh, lì è davvero verde”, e non volevamo che fosse troppo simile a The Walking Dead in Georgia, dove il verde era ovunque. Quindi abbiamo deciso consapevolmente di esplorare luoghi che ritenevamo avessero molto materiale [e] cultura da sfruttare, e stiamo parlando di migliaia di anni di cultura, il che era davvero emozionante per noi”.

Cosa significa questo per Daryl Dixon

Le prime due stagioni di Daryl Dixon si sono svolte in Francia. Tuttavia, Nicotero lascia intendere nella sua intervista che nessuna stagione si svolgerà nuovamente nella stessa location della precedente. Sembra che la serie stia diventando una sorta di antologia, ma con solo la location che cambia invece della trama generale.

La prima stagione di Daryl Dixon è stata trasmessa per la prima volta il 10 settembre 2023.

Gli attori spagnoli Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay, Hugo Arbués e Candela Saitta si sono uniti al cast principale della terza stagione di Daryl Dixon. Questo fa sperare che la stagione descriverà accuratamente la cultura spagnola. La stagione potrebbe anche rivisitare alcuni vecchi punti della trama di Walking Dead.

Nella terza stagione, il pubblico avrà una visione più chiara e approfondita del mondo post-apocalittico in cui si svolge Daryl Dixon. Ad esempio, nel primo episodio, Daryl e Carol fanno una breve sosta in Inghilterra, come avevano discusso nella seconda stagione, e la trovano completamente desolata e priva di vita. Man mano che la stagione prosegue, la devastazione causata dall’epidemia nel mondo sarà probabilmente esplorata ancora più a fondo.