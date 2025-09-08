David Harbour definisce “straordinario” Avengers: Doomsday

Uno dei team principali presenti nel ricco cast di Avengers: Doomsday è proprio quello dei Thunderbolts* (anche noti come New Avengers), che ha trasformato antieroi meno conosciuti nella nuova generazione degli eroi più potenti della Terra. Uno dei tanti eroi principali di questo gruppo è il Red Guardian di David Harbour, che attualmente si trova nel quartier generale dei New Avengers. Ora, proprio Harbour, ha spiegato perché quello in arrivo sarà un film rivoluzionario.

Parlando con Joe Decklemeier di ScreenRant al Rose City Comic Con, l’attore ha elogiato la regia di Joe e Anthony Russo e i diversi livelli di dramma e commedia presenti in Avengers: Doomsday. “All’inizio non ero nemmeno convinto, ma questo film sarà davvero bello. Hanno un tocco speciale. Non lo capisco nemmeno bene, ma loro [i Russo] sanno proprio come fare queste cose. E penso che, come dimostrato in Civil War e in Infinity War, ci sia qualcosa di speciale nel modo in cui inseriscono la commedia, il dramma, le sorprese, la grandiosità, l’epicità e tutto il resto. È incredibile”.

L’attore ha poi aggiunto: “Devo dire che non sono mai stato su un set come questo in vita mia. Non ho mai visto niente di simile. Hai visto quelle sedie. È come se ognuno di quei ragazzi e ragazze avesse una roulotte. È pazzesco guardarsi intorno nella stanza e pensare: “Oh mio Dio, sono nel film. C’è quel tizio che fa quel discorso”. È semplicemente enorme”. Avengers: Doomsday, d’altronde, ha una portata senza precedenti. Con almeno ventisette personaggi principali e secondari, un nuovo cattivo e una posta in gioco multiversale, deve bilanciare decine di archi narrativi con le aspettative enormi dei fan.

Il semplice coordinamento tra sceneggiatori, registi e attori rende Avengers: Doomsday una sfida unica per la Marvel. Ogni crossover dell’MCU ha alzato l’asticella oltre ogni immaginazione e questo deve affrontare la sfida più ardua mai vista. Nel 2012, The Avengers ha realizzato una formazione da sogno che nemmeno i fan più accaniti si aspettavano di vedere sul grande schermo. Solo sette anni dopo, Avengers: Endgame è diventato uno dei più grandi eventi cinematografici. Sette anni dopo Endgame, la trama e il cast di Avengers: Doomsday devono alzare ulteriormente l’asticella.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).