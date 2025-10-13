The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3, Episode 7, Trailer: Daryl e Carol salveranno tutti?

The Walking Dead: Daryl Dixon – stagione 3, episodio 7: il trailer ha rivelato le audaci missioni di salvataggio di Daryl e Carol mentre i conflitti in Spagna raggiungono il culmine. Daryl Dixon – stagione 3, episodio 6 ha gettato le basi per l’ultimo disperato tentativo di Daryl di salvare Justina da El Alcázar, dopo aver fallito nel salvare lei e le altre ragazze nelle mani del gruppo.

Per quanto riguarda Carol, lei si è avvicinata sempre più ad Antonio, e i due si sono scambiati un bacio verso la fine dell’episodio 6. Tuttavia, il conflitto tra Antonio e Fede si è intensificato, con il leader di Solaz del Mar che ha cercato di avvelenare suo figlio Roberto dopo aver scoperto che aveva tentato di salvare Justina. Carol sembra voler lasciare la città, ma i guai in cui sta per cacciarsi Antonio fanno capire che non starà via a lungo.

Ciò è confermato dal trailer della stagione 3, episodio 7 di Daryl Dixon, pubblicato da AMC. Si vede Daryl infiltrarsi in un evento organizzato da El Alcázar, combattendo sia gli umani che i Walker nel suo disperato tentativo di salvataggio. Nel frattempo, Carol e Roberto cercano di salvare Antonio da Fede, ma si ritrovano incatenati insieme nel centro della città:

I personaggi principali di Daryl Dixon sono ormai profondamente coinvolti nel conflitto di El Alcázar, con i loro tentativi di salvare sia Justina che Antonio destinati ad avere un impatto importante sulla trama generale. La svolta malvagia di Fede comporta anche delle complicazioni: senza un territorio su cui regnare, Solaz del Mar non avrà modi garantiti per difendersi.

Tuttavia, la situazione è complicata a causa di quanto lui fosse disposto a fare per impedire che la verità su La Ofrenda venisse rivelata, arrivando persino a sacrificare sua nipote per salvare la faccia. Anche se Daryl potrebbe riuscire a salvarla, le conseguenze dell’attacco a El Alcázar potrebbero ricadere su Fede, dato che il loro leader, Guillermo, non sa che lui sta agendo da solo.

Per quanto riguarda Carol, il suo tentativo di salvare Antonio li metterà sotto il fuoco di Solaz del Mar. Anche se non è chiaro se tutti e tre sopravviveranno, questo segnala che il duo padre-figlio non può rimanere. A seconda di ciò che accadrà e di come si svolgerà la stagione 4 di Daryl Dixon, potrebbero unirsi alla coppia principale nel prossimo capitolo del loro viaggio.

Con il finale di stagione che promette azione impressionante sia dalle missioni di salvataggio che dai grandi momenti, la terza stagione di Daryl Dixon è pronta a concludersi in modo emozionante. Il finale dello show getterà le basi per la direzione che prenderà la sua stagione finale e per quanto emozionante sarà la seconda metà dell’avventura di Daryl e Carol in Spagna.