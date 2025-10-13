Mayor of Kingstown 4: il trailer della nuova stagione con Jeremy Renner

Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale della quarta stagione di Mayor of Kingstown, la serie creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon con protagonista Jeremy Renner. I nuovi episodi arriveranno prossimamente in streaming, promettendo di riportare lo spettatore nel cuore corrotto della città di Kingstown, dove il potere è sempre in bilico tra le mura del carcere e quelle del municipio.

Nuove forze si contendono il potere a Kingstown

Nel trailer, la città di Kingstown è di nuovo sull’orlo del caos. Dopo il vuoto lasciato dai russi, nuove forze convergono per colmare il vuoto di potere, costringendo Mike McLusky (Jeremy Renner) a lottare per proteggere se stesso e il fragile equilibrio che ha costruito. Intrighi, violenza e corruzione tornano protagonisti in una stagione che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco.

Jeremy Renner torna sullo schermo dopo l’incidente

La quarta stagione segna anche il ritorno di Jeremy Renner sul set dopo il grave incidente che lo aveva costretto a una lunga riabilitazione. L’attore riprende con intensità il ruolo del sindaco di Kingstown, in un racconto che esplora ancora una volta i limiti morali del potere e della giustizia in una comunità segnata dal crimine.

Cast e produzione

Nel cast tornano Dianne Wiest, Taylor Handley, Tobi Bamtefa e Emma Laird, insieme a nuovi ingressi che porteranno ulteriore tensione e imprevedibilità. La serie è prodotta da Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner e Antoine Fuqua per Paramount Television Studios.

Quando esce Mayor of Kingstown 4

Mayor of Kingstown – Stagione 4 debutterà il 26 ottobre su Paramount+, con nuovi episodi carichi di tensione e conflitti. Il trailer lascia intendere che Mike McLusky dovrà affrontare il suo nemico più grande: un sistema che non smette mai di rigenerare la violenza.