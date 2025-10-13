HomeSerie TvNews

Mayor of Kingstown 4: il trailer della nuova stagione con Jeremy Renner

Di Redazione

-

Seguici su Google News
jeremy renner in Mayor of Kingstown 4

Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale della quarta stagione di Mayor of Kingstown, la serie creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon con protagonista Jeremy Renner. I nuovi episodi arriveranno prossimamente in streaming, promettendo di riportare lo spettatore nel cuore corrotto della città di Kingstown, dove il potere è sempre in bilico tra le mura del carcere e quelle del municipio.

Nuove forze si contendono il potere a Kingstown

Nel trailer, la città di Kingstown è di nuovo sull’orlo del caos. Dopo il vuoto lasciato dai russi, nuove forze convergono per colmare il vuoto di potere, costringendo Mike McLusky (Jeremy Renner) a lottare per proteggere se stesso e il fragile equilibrio che ha costruito. Intrighi, violenza e corruzione tornano protagonisti in una stagione che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco.

Jeremy Renner torna sullo schermo dopo l’incidente

La quarta stagione segna anche il ritorno di Jeremy Renner sul set dopo il grave incidente che lo aveva costretto a una lunga riabilitazione. L’attore riprende con intensità il ruolo del sindaco di Kingstown, in un racconto che esplora ancora una volta i limiti morali del potere e della giustizia in una comunità segnata dal crimine.

Cast e produzione

Nel cast tornano Dianne Wiest, Taylor Handley, Tobi Bamtefa e Emma Laird, insieme a nuovi ingressi che porteranno ulteriore tensione e imprevedibilità. La serie è prodotta da Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner e Antoine Fuqua per Paramount Television Studios.

Quando esce Mayor of Kingstown 4

Mayor of Kingstown – Stagione 4 debutterà il 26 ottobre su Paramount+, con nuovi episodi carichi di tensione e conflitti. Il trailer lascia intendere che Mike McLusky dovrà affrontare il suo nemico più grande: un sistema che non smette mai di rigenerare la violenza.

Articolo precedente
The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3, Episode 7, Trailer: Daryl e Carol salveranno tutti?
Articolo successivo
The Last Frontier: recensione della serie Apple Tv+ con Jason Clarke
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved