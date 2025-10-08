The Witcher – Stagione 4: Trailer, Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, deve salvare Ciri

Il nuovo trailer e le immagini della quarta stagione di The Witcher offrono la migliore anteprima finora di Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, e della sua ricerca di Ciri (Freya Allan). Dopo aver interpretato Geralt di Rivia nelle prime tre stagioni, Henry Cavill ha lasciato la serie. Il ruolo è stato riassegnato a Hemsworth per la quarta e la quinta stagione di The Witcher, quest’ultima delle quali segnerà la fine della serie.

La nuova interpretazione di Geralt è stata già anticipata in alcune immagini e in un clip che lo mostra in azione durante la prossima stagione. Il clip ha rivelato la differenza più grande tra le versioni di Geralt interpretate da Henry Cavill e Liam Hemsworth, ovvero le voci distintive dei due attori.

Ora Netflix ha pubblicato un trailer che mostra completamente il Geralt di Hemsworth. Il filmato inizia con la narrazione del nuovo personaggio di Laurence Fishburne, Regis, mentre Geralt sguaina la sua spada e combatte i mostri. L’attenzione si sposta poi sulla ricerca di Ciri in tutto il continente, che osserva di essere “sempre persa, mai trovata”. Geralt dice cinicamente: “Che compagnia mi sono ritrovato”, riferendosi agli altri personaggi che si uniscono alla sua missione.

Nel frattempo, una minaccia oscura cresce mentre Vilgefortz (Mahesh Jadu) raduna un esercito e trama un piano sinistro che coinvolge Ciri. Geralt grida: “Muoviamoci, cazzo!” e si chiede cosa succederà se non riuscirà a salvare Ciri, mentre Yennefer (Anya Chalotra) organizza una resistenza contro Vilgefortz. Il trailer mostra scene ricche di azione in cui tutti e tre i personaggi combattono i loro nemici. Guarda il trailer qui sotto:

Oltre al trailer, Netflix ha pubblicato nuove immagini di Geralt interpretato da Hemsworth, Ciri, Yennefer, Regis e altri personaggi chiave. Guarda le immagini qui sotto:

Cosa significa questo per la quarta stagione di The Witcher

La reazione dei fan al fatto che Hemsworth abbia preso il posto di Cavill nel ruolo principale è stata in gran parte negativa. Nonostante ciò, il nuovo trailer e le nuove immagini sono un ottimo motivo per guardare la quarta stagione. Hemsworth sembra perfetto per la parte e trasmette lo stoicismo, l’intensità, il cinismo, l’odio verso se stesso e il codice morale che definiscono il personaggio, sia nei momenti più tranquilli che in quelli ricchi di azione.

Anche se sono di nuovo separati, Geralt, Ciri e Yennefer continueranno a essere il cuore dello show nella quarta stagione. Allo stesso tempo, la serie sta chiaramente entrando in una nuova era, che il personaggio di Laurence Fishburne, Regis, sta contribuendo a inaugurare.

Regis che dice “The Witcher è in uno stato di cambiamento” e che Geralt sta “diventando qualcosa di nuovo” sembra riferirsi tanto al protagonista quanto alla serie stessa. La serie avrà inevitabilmente un aspetto e un’atmosfera diversi con Hemsworth al posto di Cavill, e questo cambiamento significativo si rifletterà anche nell’evoluzione del personaggio di Geralt in questa stagione.