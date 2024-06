The Witcher – stagione 4: il video dal set mostra Laurence Fishburne nei panni di Regis!

Nuove foto e filmati dal set della stagione 4 di The Witcher sono arrivati ​​online oggi (tramite SFFGazette.com), offrendo un primo sguardo a Laurence Fishburne nei panni di Regis, un amato personaggio dei libri e dei giochi.

Introdotto nel romanzo Baptism of Fire di Andrzej Sapkowski, Regis è descritto come un barbiere-chirurgo esperto in tutto il mondo con un passato misterioso che si unisce a Geralt nel suo viaggio nella stagione 4.

In base a ciò che vediamo nel video in calce, questa interpretazione del personaggio è fedele a come è stato descritto sulla pagina e alla sua interpretazione nella serie di videogiochi di CD Projekt Red.

“Sono molto entusiasta di unirmi al cast e non vedo l’ora di esplorare il meraviglioso mondo di The Witcher”, aveva detto in precedenza Fishburne dopo essere salito a bordo di The Witcher. L’attore si unisce a Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn in quella che sarà la penultima stagione dello show (abbiamo recentemente appreso che la serie finirà con la stagione 5).

Dopo gli scioccanti eventi che alterano il continente e che chiudono la terza stagione, la nuova stagione segue Geralt, Yennefer e Ciri che devono attraversare il continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni separati gli uni dagli altri. Se riescono ad abbracciare e guidare i gruppi di disadattati in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.

“Come fan di Witcher, sono al settimo cielo per l’opportunità di interpretare Geralt di Rivia”, ha detto Hemsworth poco dopo essere stato scelto come nuovo protagonista dello show. “Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura.”

“Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai apportato a questo amato personaggio. Potrei avere un’eredità importanti da portare avanti, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher.”