Samuel L. Jackson sarà il Nola King, nella serie spin-off di Tulsa King

Samuel L. Jackson è l’ultima star di spicco, in ordine di tempo, a approdare nel mondo televisivo di Taylor Sheridan. L’attore candidato all’Oscar è pronto a guidare la sua serie Paramount+ per il prolifico creatore, intitolata NOLA King, secondo quanto riportato da Deadline. Scritta da Dave Erickson (Mayor Of Kingstown), la serie è stata concepita come uno spin-off del successo di Sylvester Stallone Tulsa King. Jackson apparirà in diversi episodi della terza stagione di Tulsa King, prima di diventare protagonista e produttore esecutivo della nuova serie, prodotta da 101 Studios e MTV Entertainment Studios.

I dettagli sono vaghi, ma si ritiene che Samuel L. Jackson interpreterà Russell Lee Washington Jr. che, come Dwight “The General” Manfredi di Stallone, proviene dal mondo della criminalità. Si scontrerà con Dwight a Tulsa prima di dirigersi verso New Orleans per conquistare il potere.

Powered by

La produzione della terza stagione di Tulsa King è in corso ad Atlanta e in Oklahoma da un paio di mesi. Jackson dovrebbe iniziare le riprese dei suoi episodi a luglio, mentre la produzione di NOLA King dovrebbe iniziare a febbraio, secondo alcune fonti. Erickson, che è showrunner dell’attuale stagione di Tulsa King oltre al suo ruolo di showrunner di Mayor of Kingstown, di Sheridan, è sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner di NOLA King.

In base al suo accordo globale con MTV Entertainment Studios, dovrebbe passare da Tulsa King alla nuova serie, continuando a lavorare a Mayor of Kingstown. Tra i produttori esecutivi di NOLA King figurano anche Sheridan e David C. Glasser di 101 Studios.

Secondo alcune fonti, NOLA King nasce da un’idea di Chris McCarthy, Presidente e CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios, per espandere il mondo di Tulsa King, così come Yellowstone di Sheridan ha dato vita a diverse serie secondarie. I rappresentanti di MTV Entertainment Studios hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Samuel L. Jackson si unisce ad altre star di prima categoria nell’universo di Sheridan come Kevin Costner (Yellowstone), il collega membro dell’MCU Jeremy Renner (Mayor Of Kingstown), Harrison Ford e Helen Mirren (1923), il citato Stallone (Tulsa King), Nicole Kidman e Zoe Saldaña (Lioness), Billy Bob Thornton (Landman) e David Oyelowo (Bass Reeves).