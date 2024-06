Twilight of the Gods: primo teaser ufficiale della serie di Zack Snyder

“Gli dei hanno iniziato questa guerra, ora è il momento di combattere”. Netflix ha pubblicato un emozionante – e piuttosto raccapricciante – primo teaser per la serie animata per adulti sulla mitologia norrena di Zack Snyder, Twilight of the Gods, che debutterà sul servizio di streaming il 19 settembre.

Il promo dura meno di 40 secondi, ma contiene un bel po’ di azione sanguinosa, mentre una guerriera mortale di nome Sigrid muove guerra a Thor e a tutti i suoi compagni asgardiani.

“In un mondo mitico di grandi battaglie, grandi imprese e grande disperazione, Leif (Stuart Martin), un re mortale, viene salvato sul campo di battaglia da Sigrid (Sylvia Hoeks), una guerriera dalla volontà di ferro di cui si innamora”, si legge nella nuova sinossi. “La prima notte di nozze, Sigrid e Leif sopravvivono alla furia del terrore di Thor (Pilou Asbæk), che li spinge – insieme a un gruppo di crociati – a una spietata missione di vendetta, contro ogni previsione. Questa eroica storia di amore, perdita e vendetta è un viaggio all’inferno e oltre… attraverso terre fantastiche, campi di battaglia feroci e sanguinosi e guerre combattute contro divinità e demoni”.

Il progetto è stato descritto come “influenzato dall’animazione”, ma a giudicare da questa anteprima, diremmo che lo stile di animazione ha più in comune con lo studio irlandese Cartoon Saloon, nominato agli Oscar (The Secret of Kells, Song of the Sea, The Breadwinner, Wolfwalkers).

L’impressionante cast vocale comprende Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049, The Girl in the Spider’s Web) nel ruolo di SIGRID, Stuart Martin (Jamestown, Babylon) nel ruolo di LEIF, Pilou Asbæk (Game of Thrones, Ghost in the Shell) nel ruolo di THOR, John Noble (Fringe, Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re) nel ruolo di ODIN, Paterson Joseph (Peep Show, The Leftovers) nel ruolo di LOKI, Rahul Kohli (iZombie, The Haunting of Bly Manor) nel ruolo di EGILL, Jamie Clayton (Sense8, The L Word: Generation Q) nel ruolo di THE SEID-KONA, Kristopher Hivju (Game of Thrones, The Witcher) nel ruolo di ANDVARI, Peter Stormare (Fargo, Prison Break) nel ruolo di ULFR, Jamie Chung (The Hangover Part II, Once Upon a Time) nel ruolo di HEL, Lauren Cohan (The Walking Dead, Batman v Superman: Dawn of Justice) nel ruolo di INGE e Corey Stoll (House of Cards, Ant-Man) nel ruolo di HRAFNKEL.

Stone Quarry Animation ha sviluppato la serie insieme a Xilam Animation, una società di produzione parigina che ha prodotto Oggy e gli scarafaggi. Twilight of the Gods è stato classificato come TV-MA, con avvisi per linguaggio, nudità, sesso e fumo.